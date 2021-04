Kulturnachrichten

Freitag, 9. April 2021

Ältestes Kino Moskaus öffnet wieder Das Filmtheater in der russischen Hauptstadt war in den vergangenen sieben Jahren restauriert worden. Das 1909 vom deutschstämmigen Unternehmer Albert Broksch eingeweihte Kino zeigt sich mit viel Marmor, Holz, weichen Sitzen und den modernsten Kinoprojektoren neu. Lange hatten Denkmalschützer befürchtet, Superreiche könnten das markante Gebäude im Moskauer Stadtzentrum zu einem Spielcasino oder einem Nachtclub umbauen. In den vier Kino-Sälen sollten ausschließlich Filme mit künstlerischem Anspruch gezeigt werden. In Moskau gibt es derzeit keinen Corona-Lockdown.

Macron bestätigt Aus für Elitehochschule ENA Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat das Aus für die nationale Verwaltungshochschule ENA bestätigt. An die Stelle der Elitekaderschmiede solle das Institut des öffentlichen Dienstes (ISP) treten, kündigte Macron an. Der heute 43 Jahre alte Macron hatte von 2002 bis 2004 selbst an der ENA studiert. Ziel der Reform sei es, mehr junge Leute aus bildungsfernen Schichten für den öffentlichen Dienst zu rekrutieren. Der "soziale Aufzug" funktioniere heute "weniger gut als vor 50 Jahren", hatte der Präsident zu Beginn dieses Jahres beklagt. Macron hatte die Reform im April 2019 nach den Sozialprotesten der "Gelbwesten" angekündigt.

Leipziger Buchmesse soll 2022 regulär stattfinden Direktor Oliver Zille, geht davon aus, dass die Bücherschau im kommenden Jahr wieder im März stattfinden kann. Er rechne damit, dass die Impfkampagne die Situation verändern werde, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Trotzdem werde es eine Buchmesse unter Corona-Bedingungen werden - auch mit weniger Besuchern. Statt mit 300.000 Gästen wie vor der Pandemie wären 100.000 Besucher eine Zielmarke für den Branchentreff, so Zille. Wegen der Corona-Krise musste die Leipziger Buchmesse im vergangenen und in diesem Jahr ausfallen. Für den kommenden Monat plant der Veranstalter zumindest eine kleine Sonderausgabe des Lesefestes "Leipzig liest". Es ist aber noch völlig unklar, wie die Rahmenbedingungen sein werden.

Weiteres posthumes Album aus Nachlass von Prince Fünf Jahre nach dem Tod wird am 30. Juli "Welcome 2 America" aus dem Nachlass der Pop-Ikone veröffentlicht. Das teilten der Musikverlag "Legacy Recordings" und die Nachlassverwaltung an. Prince hatte das Album mit zwölf Titeln 2010 aufgenommen. Es gehört offenbar zu seinen Werken mit den deutlichsten politischen Aussagen. Wie es in der Mitteilung heißt, solle das Album die Sorgen, Hoffnungen und Visionen des Musikers angesichts einer sich wandelnden Gesellschaft zeigen. Der Sänger, Instrumentalist und Komponist war am 21. April 2016 im Alter von 57 Jahren an der Überdosis eines Schmerzmittels gestorben.

Salvator Mundi: Zweifel an da Vincis Urheberschaft In einem französischen Dokumentarfilm werden erneut Zweifel daran geäußert, dass das teuerste Gemälde der Welt tatsächlich von Leonardo da Vinci stammt. Nach Analysen des Louvre in Paris soll das Ölgemälde "Salvator Mundi" zwar in einem Atelier da Vincis entstanden sei - der Meister selbst soll dazu aber lediglich "beigetragen" haben. So heißt es in der Kunst-Doku von Antoine Vitkine, die in der kommenden Woche im französischen Fernsehen gezeigt werden soll.

Das Gemälde war 2017 vom Auktionshaus Christie's in New York für 450 Millionen Dollar versteigert worden. Seit der Auktion wurde es nicht mehr öffentlich ausgestellt. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll der saudische Kronprinz Bin Salman der Käufer gewesen sein.

Verkauf von mutmaßlichem Caravaggio gestoppt Die spanische Regierung hat die Versteigerung eines Ölgemäldes aus dem 17. Jahrhundert gestoppt, bei dem es sich möglicherweise um ein Werk des Renaissance-Meisters Caravaggio handelt. Das Bild dürfe das Land nicht verlassen, schrieb Kulturminister José Manuel Rodríguez Uribes auf Twitter. Am selben Tag hätte das Werk mit dem Titel "Die Dornenkrönung" beim Auktionshaus Ansorena in Madrid unter den Hammer kommen sollen - für ein Startgebot von 1.500 Euro. "Posten 229 wurde von der Auktion zurückgezogen", sagte eine Sprecherin des Auktionshauses. Experten seien nun dabei, das Gemälde zu analysieren um herauszufinden, welcher Künstler es tatsächlich gemalt hat.

Amanda Gorman als erste Poetin auf "Vogue"-Cover Die junge US-Poetin Amanda Gorman, die im Januar bei der Amtseinführung des US-Präsidenten Joe Biden auftrat, ziert das neue Cover der US-Modeschrift "Vogue". Sie sei die erste Poetin auf dem Titelblatt der Modezeitschrift, schrieb die 23-Jährige auf Instagram. Dafür sei sie "ewig dankbar". Die 1998 in Los Angeles geborene Gorman war 2017 von der US-Kongressbibliothek mit dem Titel "National Youth Poet Laureate" geehrt worden. Bei Bidens Amtseinführung trug sie ihr dafür verfasstes Werk "The Hill We Climb" vor, in dem sie ihre eigene Lebensgeschichte mit der sozialen Realität Amerikas verwebt.