Ältestes Backsteinhaus von Lübeck entdeckt

Montag, 8. Februar 2021

Bei Umbauarbeiten haben Archäologen das bislang älteste Backsteinhaus von Lübeck entdeckt. Die Mauern des Hauses gingen zurück auf das Jahr 1170, teilte die Stadt mit. Sie wurden bei Arbeiten für das Theaterfigurenmuseum und das Figurentheater im Kolk, einer kleinen Gasse im Westen der Altstadt, gefunden. Der turmartige Bau auf einem Fundament aus Findlingen sei auch eines der ältesten Gebäude Nordeuropas. Im Rahmen des Projektes "Räume für Theaterfiguren im Kolk" laufen derzeit bauparallele archäologische Ausgrabungen. Diese hätten in den vergangenen Monaten "erstaunliche und beeindruckende neue Aspekte zur historischen Stadtentwicklung erbracht", hieß es.

Ein Projekt des Regisseurs Ersan Mondtag für die Stiftung "Flucht, Vertreibung, Versöhnung" ist gescheitert. Mondtag sollte noch vor der für den Sommer vorgesehenen Eröffnung des Dokumentationszentrums der Stiftung dort eine Performance zum Thema "Flucht nach dem Zweiten Weltkrieg" inszenieren. Wegen des Lockdowns wurde daraus ein Filmprojekt. Doch die Zusammenarbeit wurde nun wegen inhaltlicher Differenzen beendet. Im Deutschlandfunk Kultur erläuterte der Regisseur seine Sicht der Dinge: Für ihn sei es wichtig gewesen, die Vorbedingungen der Flucht zu thematisieren, den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg. Relativ schnell sei ihm aufgefallen, dass die Stiftung "Flucht, Vertreibung, Versöhnung" einen anders gewichteten Fokus setzen wollte. Im Zuge des Austausches sei das Thema der Fluchtursachen immer geringer geworden, so Mondtag. Zur Eskalation kam es ihm zufolge, "als es darum ging, dass wir die komplette Vereinnahmung dieses Themas durch die gegenwärtigen rechten Parteien komplett ausblenden sollten - und wir dann in dem Moment gesagt haben, dass das für uns den Tatbestand der Zensur erreicht. Und daran ist das aus unserer Sicht gescheitert." Stiftungsdirektorin Gundula Bavendamm antwortete auf eine Interviewanfrage von Deutschlandfunk Kultur, sie wolle sich bis zu einer Einigung mit Ersan Mondtag nicht zu Inhalten vertraulicher Vereinbarungen oder Details der Zusammenarbeit äußern. Man wünsche sich weiterhin einen Austausch mit Mondtag, ein Gesprächsangebot gelte nach wie vor.

Er hatte mit berühmten Regisseuren wie Federico Fellini, Luchino Visconti oder Sydney Pollack gedreht - jetzt ist der Kameramann Giuseppe Rotunno im Alter von 97 Jahren gestorben. Das berichten italienische Medien. Für seine Kameraarbeit an Bob Fosses Musicalfilm "All That Jazz" wurde Rotunno 1980 für einen Oscar nominiert. Im Jahr darauf erhielt der Italiener dafür den britischen Filmpreis BAFTA.