Ältester Fürstenmord der Welt endeckt

Dienstag, 18. Dezember 2018

Der bronzezeitliche Herrscher aus dem Grabhügel von Helmsdorf (Landkreis Mansfeld-Südharz) ist vor 3846 Jahren dem ältesten, bislang bekannten Fürstenmord der Welt zum Opfer gefallen. Umfangreichen Forschungsergebnisse sollen in der ersten Jahreshälfte 2019 veröffentlicht werden. Die rechtsmedizinische Untersuchung der Knochen habe nachweislich drei Verletzungen ergeben. Bei der Tatwaffe könnte es sich um einen Dolch handeln, mit einer Klinge von etwa 15 Zentimetern.

Neue Kultureinrichtung soll 2025 eröffnet werden

Der Stadtrat von Wuppertal hat den Bau eines Pina-Bausch-Zentrums beschlossen. Ab 2025 sollen dann dort Aufführungen des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch, ein Archiv und Erinnerungen an die 2009 verstorbene weltberühmte Choreographin gebündelt werden. Auch die Stiftung soll im neuen Gebäude unterkommen. Salomon Bausch hatte das künstlerische Erbe seiner Mutter mitsamt 38 000 Fotos, 3900 Videos und weiteren Dokumenten in die Stiftung eingebracht. Stadt und Land wollen mit dem Zentrum das Werk der Künstlerin als nationales und internationales Kulturerbe pflegen. Das rund 60 Millionen Euro teure Vorhaben wird vom Bund, von Nordrhein-Westfalen und der Stadt Wuppertal finanziert. Das neue Pina-Bausch-Zentrum wird im denkmalgeschützten Schauspielhaus der Stadt sowie in einem noch zu bauenden Erweiterungsbau unterkommen.