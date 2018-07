Kulturnachrichten

Mittwoch, 25. Juli 2018

Älteste Bibliothek Deutschlands in Köln entdeckt Sie stammt aus dem 2. Jahrhundert Bei Ausgrabungen in Köln haben Archäologen die Fundamente der ältesten nachweisbaren Bibliothek Deutschlands entdeckt. Der Bau sei im 2. Jahrhundert im römischen Köln errichtet worden, sagte der Leiter der Kölner Bodendenkmalpflege, Marcus Trier. Das Gebäude mit einem Ausmaß von 20 mal 9 Metern plus einem Anbau sei vermutlich zweigeschossig gewesen. "Da lagen bestimmt mehrere Tausend Schriftrollen zum Ausleihen drin", sagte Trier. Die Fundamente würden nun in den Neubau des Kirchenzentrums integriert und sollen später teilweise öffentlich zugänglich sein.

Donnersmarck-Film im Wettbewerb von Venedig "Werk ohne Autor" feiert in Venedig Weltpremiere Der neue Film des deutschen Oscarpreisträgers Florian Henckel von Donnersmarck, "Werk ohne Autor", geht ins Rennen um den Goldenen Löwen beim Filmfest in Venedig. Das Drama mit Tom Schilling und Paula Beer tritt gegen Filme wie das Weltraumdrama "First Man - Aufbruch zum Mond" von US-Regisseur Damien Chazelle und die Netflix-Westernserie "The Ballard of Buster Scruggs" der Coen Brothers mit Tom Waits an. Der Film kommt am 3. Oktober in die deutschen Kinos und feiert in Venedig Weltpremiere. Er handelt von Kindheitserinnerungen aus der Nazi-Zeit und während des DDR-Regimes. Das Filmfest von Venedig ist eines der wichtigsten Kinofestivals der Welt und läuft in seiner 75. Ausgabe vom 29. August bis zum 8.September.

Staatsgemäldesammlungen restituieren Kunstwerk Es ist die 14. Restitution nach der "Washingtoner Erklärung" von 1998 Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen haben das Werk "Bauernstube" von Ernst Immanuel Müller (1844-1915) an die Erbengemeinschaft von Ludwig Friedmann (1880-1943) zurückgegeben. Ausgehändigt wurde das Bild an eine Enkelin des einstigen Besitzers. Wie die Staatsgemäldesammlungen mitteilten, handelt es sich um ihre 14. Restitution nach der "Washingtoner Erklärung" von 1998. Auf Wunsch der Erbengemeinschaft soll das Bild in der Familie verbleiben.

Musikerinnen werfen Festspielleiter Übergriffe vor Die Vorwürfe stammten aus der Zeit von 1998 bis 2017 Fünf Musikerinnen eines österreichischen Klassikfestivals haben in einem offenen Brief sexuelle Übergriffe durch den künstlerischen Leiter beklagt. Gustav Kuhn habe sie gegen ihren Willen geküsst, angefasst, schikaniert und in der Öffentlichkeit herabgesetzt, erklärten sie. Die Vorwürfe stammten aus der Zeit von 1998 bis 2017, als sie bei den Festspielen Erl beschäftigt gewesen seien. Den Brief unterzeichneten die deutsche Sopranistin Bettine Kampp, die Geigerin Aliona Dargel aus Weißrussland, ihre albanische Kollegin Ninela Lamaj, die deutsche Mezzosopranistin Julia Oesch und die Sopranistin Mona Somm aus der Schweiz. Sie seien empört, dass trotz der bekannten Fakten bisher noch keine Konsequenzen gezogen worden seien. Ein Anwalt der Festspiele beschrieb den offenen Brief in einer Stellungnahme als unverantwortlich. Kuhn werde sich juristisch gegen die Vorwürfe wehren.

Katharina Wagner will Festspiele weiterentwickeln Die Bayreuther Festspiele werden am Abend eröffnet Die Leiterin der Bayreuther Festspiele, Katharina Wagner, will die weltbekannten Opernfestspiele weiterentwickeln. An erster Stelle stünden "Erhaltung und Entwicklung der Bayreuther Festspiele", falls sie über ihren 2020 auslaufenden Vertrag hinaus in Bayreuth bleibe, so Wagner. "Da den Festspielen seit langem immer aufs Neue vorgehalten wird, sie seien zu monothematisch ausgerichtet, gibt es bereits jetzt Überlegungen und Versuche dazu, ob und wie man das Programm erweitern könnte", sagte die Festspielleiterin. Es gehe primär darum, den Blick auf das Werk von Richard Wagner ebenso offen wie kontrovers zu erweitern. "Es sind künstlerische und geistige Brückenschläge zwischen der Festspieltradition und dem Neuen, Unbekannten oder Nochnichterkannten, die wir unternehmen wollen." Die Bayreuther Festspiele werden am Abend mit der Premiere einer Neuinszenierung der Oper "Lohengrin" eröffnet. Die diesjährige Festspielsaison dauert bis zum 29. August.

Italienischer "Rolling Stone" wendet sich gegen Salvini Musikmagazin kritisiert die Ausländerpolitik des Innenministers In Italien hat sich die nationale Ausgabe des Musikmagazins "The Rolling Stone" gegen die Ausländerpolitik von Innenminister Salvini positioniert. Der Parteichef der rechten Lega Nord und stellvertretende Regierungschef will alle Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Italien kommen, zurückweisen. Ein Echo auf den Protest der Musikjournalisten bleibt in der Musikszene Italiens dagegen weitgehend aus. Nur der Autor und Mafia-Jäger Roberto Saviano habe reagiert, sagte unsere Korrespondentin Sarah Zerback im Deutschlandfunk Kultur. Saviano habe einen Appell bei Twitter gestartet und Kunst- und Kulturschaffende aufgefordert Position zu beziehen: "Stillstand ist ein Luxus den wir uns heutzutage nicht mehr leisten können."

Elton John kritisiert Diskriminierung von Homosexuellen Popsänger stellt auch seine Anti-Aids-Initiative für Afrika vor Der britische Popsänger Elton John hat mit großer Wut die Diskriminierung von Homosexuellen in Osteuropa angeprangert. Hass auf sexuelle Minderheiten würde dafür sorgen, dass sich HIV und Aids weiterhin verbreiten, klagte der Sänger bei der Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam. "Wenn es den Fanatismus und Hass nicht gebe, dann wäre diese Krankheit viel schneller vorbei." Experten gehen davon aus, dass sich manche Menschen nicht auf HIV testen lassen, weil sie Diskriminierung fürchten. Osteuropa und Zentralasien sind die Regionen, in der sich die Epidemie an schnellsten ausbreitet. Die Aids-Stiftung von Elton John wird gemeinsam mit dem niederländischen Aids-Fonds Projekte für Risikogruppen in Osteuropa unterstützen, dazu gehören sexuelle Minderheiten, Drogenabhängige und Gefangene. Auch stellte er in Amsterdam seine Anti-Aids-Initiative für Afrika vor. Die "Men Star Coalition" soll Männer in Afrika motivieren sich testen zu lassen. Nach einem positiven Befund sollen die Männer umgehend Medikamente bekommen.

James Cameron will "Titanic"-Sammlung retten Sammlung in Gefahr wegen Insolvenz des besitzenden Unternehmens Der Regisseur James Cameron und der Entdecker des "Titanic"-Wracks, Robert Ballard, unterstützen einen Versuch britischer Museen zum Erwerb einer Sammlung von 5500 Artefakten aus dem gesunkenen Schiff. Die Kampagne soll 20 Millionen Dollar sammeln, um die Gegenstände von einem US-Unternehmen zu kaufen. Cameron sagte, es gebe ernste Bedenken, dass die Sammlung in Einzelteilen verkauft werden könnte, weil das Unternehmen Konkurs angemeldet habe. Die Kampagne setzt sich für einen Kauf der Artefakte durch die Royal Museums Greenwich, National Museums Northern Ireland, Titanic Belfast und Titanic Foundation Limited ein. Die National Geographic Society hat 500 000 Dollar für das Projekt zugesagt.

Anna Netrebko debütiert 2019 in Bayreuth Sie ist in zwei Vorstellungen als Elsa in der Oper "Lohengrin" zu sehen Opernsängerin Anna Netrebko wird in Bayreuth bei den Festspielen debütieren. Sie werde in zwei Vorstellungen der Oper "Lohengrin" die Partie der Elsa übernehmen, sagte Festspielsprecher Peter Emmerich. Sängerin Anja Harteros bestreitet als Elsa die weiteren Vorstellungen. Mit der neuen Bayreuther "Lohengrin"-Inszenierung starten am Mittwoch die Festspiele. Netrebko sang 2016 die Elsa in Dresden an der Seite von Piotr Beczala als Lohengrin - er ist auch Bayreuths neuer Schwanenritter. Auch den Bayreuther "Lohengrin"-Dirigenten Christian Thielemann kennt Netrebko schon aus der Dresdner Inszenierung.