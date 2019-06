Kulturnachrichten

Mittwoch, 12. Juni 2019

Ägypten will Versteigerung von Pharaostatue stoppen Ägypten will die Versteigerung einer 3000 Jahre alten Skulptur des Pharaos Tutanchamun stoppen. Erst einmal müsse das Londoner Auktionshaus Christie's nachweisen, wem der aus braunem Quarzit gehauene Steinkopf gehört. Das fordert das Außenministerium in Kairo. Zudem verlangte es von den britischen Behörden und der Unesco, die Auktion zu stoppen. Die Skulptur stellt den Kopf des jugendlichen Tutanchamun dar, der Ägypten von 1332 bis 1323 vor Christus regierte. Sie soll im Juli versteigert werden. Schätzungen zufolge könnte sie mehr als fünf Millionen Dollar einbringen. Tutanchamuns weitgehend unversehrtes Grab wurde 1922 vom britischen Archäologen Howard Carter in Luxor entdeckt. Ägypten versucht, Altertümer zurückzuholen, die es als Staatseigentum betrachtet.

Der russische Journalist Iwan Golunow ist frei Fünf Tage nach seiner Festnahme sind die Ermittlungen gegen den 36-Jährigen Journalisten Iwan Golunow in Russland eingestellt worden. Der Hausarrest für Golunow werde aufgehoben, sagte Russlands Innenminister Wladimir Kolokolzew. Der Vorwurf des Drogenhandels sei fallengelassen worden. Golunow, der für das unabhängige Investigativ-Portal "Medusa" arbeitet, war vergangene Woche festgenommen und mit zwei Monate Hausarrest belegt worden. Golunows Anwälte hatten den Behörden vorgeworfen, ihn für seine Recherchen bestrafen zu wollen. Golunow recherchierte zuletzt über Korruption in der Moskauer Stadtverwaltung. 180.000 Menschen hatten eine Petition für seine Freilassung unterzeichnet. Golunows Unterstützer führten die Einstellung des Verfahrens auf den großen gesellschaftlichen Druck zurück. "Wir sind froh, dass die Behörden auf die Gesellschaft gehört haben", erklärte auch die Redaktion von "Medusa".

Autorin Gerlind Reinshagen gestorben Die Schriftstellerin Gerlind Reinshagen ist tot, wie der Suhrkamp Verlag unter Berufung auf ihre Familie mitteilte. Die Themen in ihren Büchern, Bühnenwerken und Hörspielen drehten sich vor allem um Nationalsozialismus, die Nachkriegsjahre, aber auch die Arbeitswelt. Die 1926 in Königsberg geborene Dramatikerin studierte Pharmazie, bevor sie in den 1950er Jahren nach Berlin ging und begann, als Schriftstellerin zu arbeiten. Regisseur Claus Peymann brachte mehrere ihrer Texte auf die Bühne, darunter 1968 ihr erstes Stück "Doppelkopf". Danach folgten weitere Theaterstücke, u.a. "Himmel und Erde" (1974) und "Sonntagskinder" (1976), sowie mehrere Romane (u.a. "Rovinato oder Die Seele des Geschäfts") und Hörspiele. Sie selbst sagte in einem Interview von Suhrkamp, sie schreibe keine Romane, sondern "Menschenbilder". Gerlind Reinshagen starb im Alter von 93 Jahren in Berlin.

Medien: René Pollesch neuer Intendant der Volksbühne Der Dramatiker und Regisseur René Pollesch wird neuer Intendant der Berliner Volksbühne. Das berichtet der rbb. Die Senatsverwaltung wollte die Personalie nicht bestätigen und verwies auf eine für morgen geplante Pressekonferenz. Pollesch war seit 2001 als Autor und Regisseur an der Volksbühne unter der Intendanz von Frank Castorf tätig. Zu seinen bekanntesten Stücken zählt "Kill your Darlings" von 2012. Von 2001 bis 2007 leitete er die kleine Spielstätte Prater der Volksbühne Berlin am Rosa-Luxemburg-Platz. Nach dem Vertragsende von Frank Castorf im Jahr 2017 hatte Chris Dercon die Intendanz übernommen. Der Vertrag wurde jedoch schon vor Ablauf der ersten Spielzeit im April 2018 beendet. Seitdem leitet Klaus Dörr das Haus am Rosa-Luxemburg-Platz. Im Februar war bekannt geworden, dass er bis Ende der Spielzeit 2020/2021 Intendant bleiben soll.