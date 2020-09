Kulturnachrichten

Mittwoch, 30. September 2020

Ägypten erhält von Deutschland vier antike Figuren zurück Nordrhein-Westfalen hat vier antike Figuren an Ägypten zurückgegeben. Sie wurden dem neuen Botschafter Khaled Galal Abdelhamid in Düsseldorf übergeben. Die Objekte aus der Zeit zwischen 600 und 400 vor Christus waren vor vier Jahren bei einer Razzia wegen Hehlerei mit Raubkunst sichergestellt worden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet freut sich, "ein kleines Stückchen Kulturgeschichte zurückgeben zu können."

Ai Weiwei kritisiert "seelenlose China-Politik" des Westens Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat der Bundesrepublik wegen ihrer China-Politik schwere Vorwürfe gemacht. Deutschland und der gesamte Westen hätten ihre Seele verloren, sagte Ai, der seine Wahlheimat Berlin vor einem Jahr im Zorn verlassen hat, dem "Spiegel". Weil die deutsche Wirtschaft wegen der billigen Arbeitskräfte ihre industrielle Zukunft dort sehe, sei Deutschland äußerst zurückhaltend, wenn es darum geht, die eigenen Werte zu vertreten. Der Filmemacher Künstlter und Aktivist, der inzwischen mit seiner Familie im britischen Cambridge lebt, war auf Einladung des außenpolitischen Sprechers der FDP, Djir-Sarai, und der Stiftung Cinema for Peace nach Berlin gekommen, um im Reichstagsgebäude seine Wuhan-Dokumentation "Coronation" zu zeigen und mit dem per Videolink zugeschalteten Hongkonger Demokratie-Aktivisten Joshua Wong und deutschen Abgeordneten über Chinas autoritären Kurs in der ehemaligen britischen Kronkolonie zu diskutieren.

Die französische Film-Akademie hat eine neue Leitung Die französische Film-Akademie hat eine neue Leitung. Die ehemalige Präsidentin des Kultursenders Arte in Frankreich, Véronique Cayla, und der französische Regisseur und Drehbuchautor Eric Toledano stehen künftig gemeinsam der Filminstitution vor. Die Akademie vergibt den wichtigsten französischen Filmpreis César. Anfang des Jahres war das Haus in eine schwere Krise geraten. Mehrere Frauen hatten dem in 12 Kategorien nominierten Regisseur Roman Polanski Vergewaltigung vorgeworfen. Die Akademie-Leitung war angesichts heftiger Kritik zurückgetreten. Nun soll eine 50-prozentige Frauenquote in allen Gremien auch für Geschlechtergerechtigkeit sorgen.