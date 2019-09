Kulturnachrichten

Sonntag, 15. September 2019

Adichie mit Kasseler Bürgerpreis geehrt Die nigerianische Schriftstellerin und Feministin Chimamanda Ngozi Adichie (42) ist mit dem Kasseler Bürgerpreis "Glas der Vernunft" ausgezeichnet worden. Adichie sei eine kämpferische, aber nicht fanatische Persönlichkeit, die anprangere, aber auch Wege zur Veränderung aufzeige, hieß es zur Begründung. Adichie sei eine der großen jungen Stimmen der Weltliteratur und nutze diese auch als ein politisches Medium. Sie ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden und war im vergangenen Jahr auch auf der Frankfurter Buchmesse zu Gast, wo sie zur Eröffnung sprach. Einen Textabschnitt aus ihrem Manifest "Mehr Feminismus" hat die Sängerin Beyoncé für ihr Lied "Flawless" übernommen. Der Preis "Glas der Vernunft" ist mit 10.000 Euro dotiert. Mit ihm werden Personen und Institutionen geehrt, die sich in besonderer Weise um die Maximen der Aufklärung wie Vernunft und Toleranz sowie um die Überwindung ideologischer Schranken verdient gemacht haben. Bisherige Preisträger waren unter anderen Hans-Dietrich Genscher, Joachim Gauck, Ai Weiwei und Edward Snowden.

Maas stellt sich hinter Grönemeyers Engagement Deutschpop-Star Herbert Grönemeyer (63) hat für sein politisches Engagement Unterstützung von Außenminister Heiko Maas bekommen. "Es liegt an uns, für eine freie Gesellschaft einzutreten und die Demokratie gemeinsam zu verteidigen", schrieb der SPD-Politiker auf Twitter. "Danke an Herbert #Groenemeyer und allen anderen, die das jeden Tag tun." Dazu stellte Maas das Video eines Konzerts, das bei einem Auftritt in Wien entstanden sein soll. Darin ruft Grönemeyer dazu auf, "keinen Millimeter nach rechts" zu rücken. Der Musiker hat sich bereits oft so geäußert. Bei Twitter gab es am Wochenende Stimmen unter anderem von AfD-Politikern, die Grönemeyers teilweise herausgebrüllten Aufruf mit Nazi-Propaganda verglichen.

Grütters gegen Vertreter Israels im Jüdischen Museum Kulturstaatsministerin Grütters hat sich gegen die Entsendung israelischer Vertreter in den Beirat des Jüdischen Museums in Berlin ausgesprochen. Es gehe dort um die Geschichte des Judentums in Deutschland, nicht um die des Staates Israel, sagte die CDU-Politikerin der "Welt am Sonntag". In allen Beraterkreisen und auch im Stiftungsrat gebe es jüdische Experten, betonte Grütters, die auch Vorsitzende des Stiftungsrats ist. Man könne es aber nicht jedem recht machen, und diesen Ehrgeiz sollte ein Museum auch nicht haben. Mitte Juni war der Direktor des Jüdischen Museums Berlin, Schäfer, nach harscher Kritik des Zentralrates der Juden zurückgetreten. Die Pressestelle des Museums hatte zuvor eine Leseempfehlung zur umstrittenen Boykottbewegung BDS gegeben.

Parzinger vermisst Kultur-Begriff in der EU-Kommission Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Parzinger, hat der künftigen Chefin der EU-Kommission, von der Leyen, vorgeworfen, die Kulturpolitik zu vernachlässigen. Es sei sehr bedauerlich, dass es keinen Kommissionsposten mehr gebe, der den Begriff "Kultur" auch im Titel führe, sagte Parzinger der Nachrichtenagentur dpa. Zwar sei in der Aufgabenbeschreibung der neuen bulgarischen EU-Kommissarin Gabriel auch von Kultur die Rede - doch ihr Ressort heiße nur noch "Innovation und Jugend". Das Fehlen eines Kultur-Titels war auch in Brüssel kritisiert worden. Dort hatte die CDU-Politikerin von der Leyen am vergangenen Dienstag die von ihr nominierten EU-Kommissare vorgestellt.

Kurt-Tucholsky-Preis für Margarete Stokowski Die Autorin und "Spiegel Online"-Kolumnistin Margarete Stokowski wird mit dem Kurt-Tucholsky-Preis für literarische Publizistik geehrt. Die Kolumnen Stokowskis zeichneten sich durch eine kompromisslose Entlarvung gesellschaftlicher Missstände, präzise Sprache und gekonnte Ironie aus, begründete die Jury ihre Entscheidung. Damit stehe sie unzweifelhaft in der Tradition Kurt Tucholskys. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird seit 1995 alle zwei Jahre vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderen der Journalist Deniz Yücel und der Liedermacher Konstantin Wecker.

Ai Weiwei verteidigt umstrittene Aktion in München Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat seine umstrittene Aktion im Münchner Haus der Kunst verteidigt. Der 62-Jährige hatte das Museum gestern besucht und sich mit Mitarbeitern solidarisiert, die wegen einer Umstrukturierung um ihre Arbeitsplätze fürchten. Anschließend hatte er in den sozialen Netzwerken Fotos veröffentlicht, die ihn im Gespräch mit Geschäftsführer Bernhard Spies zeigen. Dass das Museum teure Kunstwerke für Ausstellungen einkaufe, "während Leute mit geringer Bezahlung entlassen werden sollen", sei nicht in Ordnung, sagte Ai Weiwei der Nachrichtenagentur dpa. Dagegen betonte die Geschäftsführung, dass die Umstrukturierung möglichst sozialverträglich ablaufen solle.

Goldene Toilette aus Kunstausstellung gestohlen Diebe haben eine goldene Toilette aus einer Kunstausstellung in Großbritannien gestohlen. Das Werk "America" des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan, eine voll funktionsfähige 18-Karat-Goldtoilette, wurde nach Polizeiangaben in der Nacht aus dem Schloss Blenheim Palace in der englischen Grafschaft Oxfordshire gestohlen. In dem Schloss, das zum Weltkulturerbe der Unesco gehört, gab es eine Überschwemmung. Das Klo war zuvor im New Yorker Guggenheim Museum ausgestellt gewesen und hatte im vergangenen Jahr eine gewisse Berühmtheit erlangt, weil das Museum es US-Präsident Donald Trump als Leihgabe angeboten hatte. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben einen 66-jährigen Verdächtigen fest. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass mehrere Täter an dem Diebstahl beteiligt waren und mindestens zwei Fahrzeuge nutzten. Das Kunstwerk wurde zunächst nicht wiedergefunden. Die Polizei arbeitete nach eigenen Angaben aber mit Hochdruck daran, es zu finden.