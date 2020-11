Adenauers Boccia-Kugeln für 1700 Euro versteigert

Sonntag, 29. November 2020

Bei einer Versteigerung von Gegenständen aus dem Nachlass des ersten deutschen Bundeskanzlers, Konrad Adenauer, sind am Samstag in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart über 55 000 Euro zusammengekommen, wie das Auktionshaus Eppli mitteilte. Ein Boccia-Set des CDU-Politikers fand demnach für 1700 Euro einen Abnehmer. Es besteht aus einem hochwertigen Futteral aus Leder, zwei Boccia-Kugeln aus Edelstahl und einer hölzernen Zielkugel. Für einen Portwein aus Adenauers Geburtsjahr 1876, den ihm der spanische Diktator Francisco Franco zum 90. Geburtstag geschenkt hatte, zahlt der erfolgreiche Bieter 1500 Euro. Eine farbige Radierung "Hommage à Konrad Adenauer" von Salvador Dalì gefertigt und signiert wurde für 1200 Euro versteigert. Die Gebote für die Auktionsstücke hatten ihre Startpreise zum Teil um ein Vielfaches überschritten. Alle Gegenstände stammten laut Eppli aus dem Nachlass von Adenauers jüngstem Sohn, der im Februar dieses Jahres gestorben ist.

Ein Werbespot mit US-Schauspieler Johnny Depp für ein Aftershave der Firma "Dior" hat in Großbritannien für Aufregung gesorgt. Dies berichtet die Britische Zeitung "Guardian". Nach der Ausstrahlung im Fernsehsender "Channel 4" seien bei der Britischen Werbeaufsicht mehrere Beschwerden eingegangen. Die Beschwerden beziehen sich auf eine Gerichtsniederlage Depps vom Anfang November. Der 57-Jährige hatte wegen eines Artikels der Boulevardzeitung "Sun" geklagt, der detailliert beschrieb, wie er seine Ex-Frau Amber Heard körperlich misshandelt haben soll, und ihn einen "wife beater" (Ehefrauenschläger) nannte. Das Gericht wies seine Klage ab. Der Schauspieler war daraufhin von seiner Rolle als Zauberer Gellert Grindelwald in der Filmreihe „Phantastische Tierwesen“ zurückgetreten, weil ihn das Studio Warner Bros. darum gebeten hatte. Fans des Darstellers riefen indes zum Kauf des Aftershave auf, für das Depp seit 2015 wirbt.

Ein wertvoller Seeatlas des Holländers Lucas Janszoon Waghenaer von 1586 kommt am Montag in Hamburg unter den Hammer. Der Schätzpreis des Werks liegt nach Angaben des Auktionshauses Ketterer Kunst bei 180 000 Euro. Bei dem "Speculum nauticum" handelt es sich um die erste lateinische Ausgabe des zuvor als "Spieghel der Zeevaerdt" (Spiegel der Seefahrt) erschienenen Buches. Das Objekt sei deshalb so besonders, weil es der erste gedruckte Seeatlas überhaupt sei, und das in einer frühen sowie sehr seltenen kolorierten Ausgabe, wie das Auktionshaus mitteilte. Zudem sei der Atlas vollständig und in einem guten Zustand. Er enthält eine Gesamtkarte von Europa und 44 Teilkarten, die nahezu lückenlos die Atlantik-, Nord- und Ostseeküsten Europas abbilden. Das "Speculum nauticum" war laut Experten für Jahrzehnte maßgebliches Vorbild für alle nachfolgenden Seeatlanten dieser Art.