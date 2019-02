Adenauer-Stiftung Literaturpreis für Husch Josten

Freitag, 22. Februar 2019

Die Kölner Journalistin und Autorin Husch Josten erhält den mit 20.000 Euro dotierten Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung, teilte die Stiftung mit. Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass Josten immer wieder heikle Themen der Gegenwart aufgreife - darunter Terrorismus und Fundamentalismus in Europa, Globalisierungsangst und Menschenwürde. In ihren jüngsten Romanen "Hier sind Drachen" (2017) und "Land sehen" (2018) erzählt die Autorin nach den Worten des Vorsitzenden der Adenauer-Stiftung, Norbert Lammert, "souverän von der Wahrheitssuche auf religiösem und der Freiheitsliebe auf politischem Gebiet". Josten wurde 1969 in Köln geboren, schrieb in Köln, Paris und London für Tageszeitungen und Magazine. Ihr Romandebüt "In Sachen Joseph" war für den aspekte-Literaturpreis nominiert. Der Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung wird seit 1993 verliehen.

Gruppe verkaufte zeitweise mehr Alben als Rolling Stones und Beatles zusammen

Der Bassist der Kultband "The Monkees", Peter Tork, ist tot. Er wurde 77 Jahre alt. Seine Freunde, Familie und Kollegen vermeldeten Torks Tod auf seiner Facebook-Seite, ohne weitere Details zu nennen. Die Monkees - bestehend aus dem 2012 gestorbenen Leadsänger Davy Jones, Micky Dolenz, Michael Nesmith und Tork - wurden 1965 eigentlich als Boyband für eine Fernsehshow gegründet. Mit ihren Hits "I'm a Believer", "Last Train to Clarksville" und "Little Bit Me, Little Bit You" waren sie aber auch außerhalb des Fernsehens erfolgreich. Alle vier waren Teenie-Idole. 1967 verkauften die Monkees laut einem Bericht der "Washington Post" 35 Millionen Alben und in dem Jahr damit doppelt so viele wie die Beatles und die Rolling Stones gemeinsam.