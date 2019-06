Acûstico Unverwechselbarer Chorklang

Jung, erfolgreich, sucht: Acustico sucht noch Mitsänger in Hannover (Daniel Pilar)

Vor sechs Jahren gründeten einige ambitionierte Sängerinnen und Sänger aus Hannover diesen Chor. Damals begann zunächst eine Reise ins Ungewisse. Doch sie sind schon weit gekommen.

"Zauberhaft", so beschreibt eine Lokalzeitung den Klang des gut 30-köpfigen Ensembles Acustico aus Hannover. Acustico sagt von sich selbst, sie seien mehr als ein Chor. Den Sängerinnen und Sängern des 2013 gegründeten Chores geht es darum, einen homogenen, unverwechselbaren Chorklang und einen gemeinsamen musikalischen Ausdruck zu finden.

Wie das gelingt, zeigt der Chor jedes Jahr in mehreren Konzerten, wenn der Chor in Kirchen in und um Hannover klassische Chorliteratur aufführt. Und dass sie mehr als ein Chor sind, nämlich irgendwie auch eine Familie, wird bei ihren wöchentlichen Zusammenkünften deutlich.

Alle freuen sich auf das Wiedersehen und fühlen sich auch menschlich einander verbunden.

Die nächsten Konzerte sind:



- Samstag, 22.06.2019 um 18 Uhr in der Klosterkirche Barsinghausen

- Sonntag, 23.06.2019 um 18 Uhr in der Stadtkirche Bückeburg.