Academy Awards 2021 Drei verdiente Oscars für "Nomadland"

Patrick Wellinski im Gespräch mit Liane von Billerbeck

"Nomadland" ist eine Art TÜV-Test für den amerikanischen Traum, sagt unser Filmkritiker. (picture alliance / Associated Press / Searchlight Pictures)

Bester Film, beste Regie, beste Hauptdarstellerin: "Nomadland" ist der große Gewinner der diesjährigen Oscar-Verleihung. Zu Recht, betont unser Filmkritiker Patrick Wellinski. Die Oscar-Zeremonie fand er im positiven Sinne „irritierend“.

Eine Frau, die ihren Mann, ihr Haus, ihre Heimat verliert und in einem Van zu leben beginnt: Der US-Film "Nomadland" zeigt moderne Nomaden und spielt mit dem amerikanischen Western-Mythos. Aus Sicht unseres Filmkritikers Patrick Wellinski hat er sich die drei Oscars als bester Film, für die beste Regie (Chloé Zhao) und die beste Hauptdarstellerin (Frances McDormand) verdient.

Oscar-Gewinnerinnen: "Nomadland"-Produzentin und Hauptdarstellerin Frances McDormand und Regisseurin Chloe Zhao (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Chris Pizzello)

"Nomadland" zeige, wie tröstend dieser Mythos sein könne: Wenn man alles verliere, könne man sich immer noch in sein Auto setzen und in die Landschaft hinein fahren. "Dieser Mythos fängt dich auf", sagt Wellinski: "Das ist ein romantisches Bild, aber eines, das die Gesellschaft, vor allem die amerikanische, am Leben hält. 'Nomadland' ist so eine Art TÜV-Test dieses amerikanischen Traums. Ein sehr guter Film."

Überraschend findet Wellinski die Darstellerpreise für Frances McDormand und Anthony Hopkins, zumal Viola Davis und Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom") stark favorisiert waren. Es seien Leistungen ausgezeichnet worden und keine "grellen Performances". McDormand habe es geschafft, die anderen, nicht-professionellen Schauspieler in ihrem Film nicht zu überstrahlen. Hopkins in seiner Rolle als Alzheimerkranker zeige in dem Film "The Father" eine vollkommen neue Facette seiner Kunst.

Oscar-Show ohne Melodramatik

Die Oscar-Zeremonie, unter Pandemie-Bedingungen von Regisseur Steven Soderbergh produziert und aus dem Bahnhofsgebäude Union Station in Los Angeles übertragen, fand Wellinski mehr als außergewöhnlich: "Ich habe lange nicht mehr eine derart seltsame, irritierende, auch antiklimatische TV-Show gesehen. Soderbergh hat unsere Erwartungen hops genommen und eine Art Experimentalfilm produziert."

Dabei sei alles Melodramatische verweigert worden: "Es gab Tränen, aber dann schaltete die Kamera weg von den Tränen. Es wurde nicht vulgär, es wurde nicht infantil. Ich hatte das Gefühl, dass ich zum ersten Mal Hollywood so gesehen habe, wie es wirklich ist, auf ein sehr nachvollziehbares Maß zusammengeschrumpft: auf Menschen, die einfach nur arbeiten."

Die Oscar-Gewinner 2021 im Überblick



Bester Film: Nomadland

Bester Hauptdarsteller: Anthony Hopkins (The Father)

Beste Hauptdarstellerin: Frances McDormand (Nomadland)

Beste Regie: Chloé Zhao (Nomadland)

Bester Nebendarsteller: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Beste Nebendarstellerin: Yoon Yeo-jeong (Minari – Wo wir Wurzeln schlagen)

Beste Filmmusik: Trent Reznor, Atticus Ross und Jon Batiste (Soul)

Bester Filmsong: H.E.R. (Fight for You aus Judas and the Black Messiah)

Bestes adaptiertes Drehbuch: Christopher Hampton und Florian Zeller (The Father)

Bestes Originaldrehbuch: Emerald Fennell (Promising Young Woman)

Beste Kamera: Erik Messerschmidt (Mank)

Bestes Szenenbild: Donald Graham Burt und Jan Pascale (Mank)

Bestes Kostümdesign: Ann Roth (Ma Rainey’s Black Bottom)

Bestes Make-up und beste Frisuren: Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal und Jamika Wilson (Ma Rainey’s Black Bottom)

Bester Schnitt: Mikkel E.G. Nielsen (Sound of Metal)

Bester Ton: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés und Phillip Bladh (Sound of Metal)

Beste visuelle Effekte: Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley und Scott Fisher (Tenet)

Bester internationaler Film: Der Rausch (Druk), Dänemark

Bester Animationsfilm: Soul

Bester animierter Kurzfilm: If Anything Happens I Love You

Bester Kurzfilm: Two Distant Strangers

Bester Dokumentarfilm: Mein Lehrer, der Krake

Bester Dokumentar-Kurzfilm: Colette