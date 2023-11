Kommentar

Abschiebungen: Deutschland redet sich Lage in Afghanistan schön

04:29 Minuten Wer zum Beispiel zu einer ethnischen Minderheit wie der Hazara gehört, wird in Afghanistan von den Taliban verfolgt. Für sie kann eine Abschiebung aus Deutschland lebensbedrohlich sein. © dpa / picture alliance / Zerah Oriane

Feroz, Emran · 01. November 2023, 07:20 Uhr

Die Bundesregierung will mit einem neuen Gesetz Abschiebungen erleichtern. In diesem politischen Klima könnte bald niemand mehr auf die prekäre Menschenrechtslage beispielsweise in Afghanistan Rücksicht nehmen, befürchtet Journalist Emran Feroz.