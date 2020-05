Abschaffung der Sklaverei in Frankreich Streit über den richtigen Gedenktag

Von Anne Françoise Weber

Durchbruch für die Menschenrechte: Proklamation der Abschaffung der Sklaverei in den französischen Kolonien, hier festgehalten in einem Gemälde von François Auguste Biard. (picture alliance / Photo12/Archives Snark)

In Frankreichs Geschichte spielt nicht nur Kolonialismus, sondern auch Sklaverei eine große Rolle. Die wurde am 27. April 1848 abgeschafft. Ein Tag zum Feiern. Doch so einfach ist es nicht. Über den richtigen Gedenktag wird leidenschaftlich gestritten.

In Frankreich wurde die Sklaverei am 27. April 1848 endlich abgeschafft. Ein Durchbruch für die Menschenrechte - und somit auch ein Tag zum Feiern. Erst im Jahr 2001 wurde ein Gesetz verabschiedet, das Sklaverei als Verbrechen gegen die Menschlichkeit einstufte und die Einführung eines nationalen Gedenktages beschloss.

Doch damit begannen die Probleme, denn: Welcher ist der richtige Tag zum Feiern? Da gibt es drei Kandidaten – und der dritte steht am kommenden Samstag bevor. Doch die Konflikte um den richtigen Gedenktag und das richtige Gedenken sind auch damit noch nicht gelöst.

