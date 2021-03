Kulturnachrichten

Freitag, 26. März 2021

Abgeordnetenhaus: harte Linie gegen Hohenzollern Das Berliner Abgeordnetenhaus hat die Senatsverwaltung auf eine harte Linie in der Auseinandersetzung mit den Hohenzollern um mögliche Entschädigungen, Rückgabe von Kulturgütern und den Umgang mit Leihgaben verpflichtet. Der Beschluss, der mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linken zustande kam, verlangt vom Senat, alles für eine zügige gerichtliche Klärung der Ansprüche zu tun – diese seien aller Wahrscheinlichkeit nach ungerechtfertigt, weil die Hohenzollern beim Aufstieg der Nationalsozialisten kräftig mitgeholfen hätten. Dafür jedenfalls sprächen viele Indizien, heißt es in dem Beschluss. Bei den seit Jahren schwelenden Gesprächen geht es um die Rückgabe von Kunstwerken an die Nachfahren des letzten deutschen Kaisers und eine Entschädigung für Enteignungen nach 1945. Brandenburgs Linke hatte einen ähnlichen Antrag in den Landtag in Potsdam eingebracht. Der hat sich aber noch nicht positioniert.

Benin-Bronzen: Grütters plant nationales Spitzentreffen Kulturstaatsministerin Grütters sucht nach einer nationalen Strategie im Umgang mit den legendären Benin-Bronzen. Daher soll noch im April ein Gespräch der betroffenen Kulturminister der Länder mit den Museumsdirektionen stattfinden, kündigte die CDU-Politikerin an. Auch das Auswärtige Amt solle hinzugezogen werden. Der Umgang mit den Benin-Bronzen sei ein Prüfstein für den Umgang Deutschlands mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Das gelte für das Humboldt Forum, aber auch für die anderen betroffenen Museen, die in der Trägerschaft von Ländern und Kommunen liegen, erklärte Grütters. Der Rat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hatte gestern den Weg für mögliche Rückgaben der umstrittenen Benin-Bronzen aus Berlin geebnet. Außenminister Maas hatte sich für eine Restitution der als Raubgut geltenden Objekte nach Nigeria stark gemacht.

Van Gogh-Gemälde in Paris zu Rekordpreis versteigert Ein Werk aus der Pariser Zeit des niederländischen Malers Vincent van Gogh hat für einen Rekordpreis von mehr als 13 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Es handelt sich um das 1887 entstandene Gemälde "Scène de rue à Montmartre". Am Donnerstag wurde es in Paris versteigert. Das Bild gehörte gut 100 Jahre lang einer französischen Familie. Laut dem Auktionshaus Sotheby's befinden sich nur sehr wenige Werke, die van Gogh in Montmartre schuf, in Privatbesitz. Die meisten Gemälde, die er dort malte, würden heute in internationalen Museen ausgestellt.

Französischer Regisseur Bertrand Tavernier gestorben Der französische Regisseur Bertrand Tavernier ("Um Mitternacht") ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf das Institut Lumière für die Erhaltung und Verbreitung des französischen Filmerbes mit Sitz in Lyon. Tavernier wanderte in seiner Karriere zwischen Krimis, Psychothrillern, Historienfilmen, Science-Fiction, Romanzen und Satire. Er führte bei mehr als 50 Filmen Regie. Für sein umfassendes Repertoire erhielt der französische Filmemacher 2015 beim Filmfest in Venedig den Goldenen Ehrenlöwen für sein Lebenswerk. Die Begründung der Jury: Er sei ein nonkonformistischer und couragierter vielseitiger Autor. Der 1941 in Lyon geborene Tavernier starb nun einen Monat vor seinem 80. Geburtstag.