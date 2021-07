Kulturnachrichten

Donnerstag, 29. Juli 2021

Ab Herbst eine App zu Stolpersteinen in NRW In Nordrhein-Westfalen wird eine multimediale App Informationen zu den sogenannten Stolpersteinen liefern, die an die Geschichte von in der Schoah ermordeten Juden erinnern. Durch die App solle der Lebens- und Leidensweg dieser Menschen nachvollziehbar gemacht werden, teilte am Mittwoch der WDR in Köln mit, der die Anwendung entwickelt hat. Sie soll im Herbst veröffentlicht werden. Die App wird den Angaben zufolge über die Geschichte hinter jedem Stolperstein informieren. Dazu gehörten biografische Angaben sowie historische Fotos, Videos und Tonaufnahmen. Zugleich werde es die Möglichkeit geben, einzelne Messingtafeln gezielt zu finden. Allein in NRW gibt es rund 14.000 Stolpersteine. Sie sind mit den Namen und Lebensdaten von NS-Opfern versehen und werden meist vor den Wohnhäusern deportierter Juden in Form von Messingtafeln im Bürgersteig verlegt. Der Künstler Gunter Demnig hatte diese Form des Gedenkens initiiert. Stolpersteine gelten als das größte dezentrale Mahnmal der Welt.

ZZ-Top-Bassist Dusty Hill ist tot Dusty Hill, Bassist der Rockband ZZ Top, ist tot. "Wir sind traurig über die heutige Nachricht, dass unser Kumpel Dusty Hill zu Hause in Houston,Texas, im Schlaf gestorben ist", teilten die weiteren Bandmitglieder Billy Gibbons und Frank Beard auf der Webseite von ZZ Top mit. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.

ZZ Top wurden im Sommer 1969 in Houston/Texas gegründet. Der kommerzielle Durchbruch gelang 1973 mit "Tres Hombres". Das dritte Studioalbum gilt heute als Klassiker. Sechs Alben veröffentlichen Gibbons, Hill und Beard allein in den 70ern. In Deutschland gaben sie damals vereinzelte Auftritte, in den USA absolvierten sie von 1976 bis 1977 die riesige "World Wide Texas Tour" mit fast 100 Konzerten.

Sanierung der Stuttgarter Staatsoper rückt näher Der Stuttgarter Gemeinderat hat den Weg frei gemacht für eine umfangreiche und kostspielige Sanierung der Staatsoper in der Hauptstadt Baden-Württembergs. Bewilligt wurden zunächst nur die Planungskosten in Höhe von 13,5 Millionen Euro, zu denen das Land die gleiche Summe beisteuert. Außerdem entschied sich das Plenum dafür, den Bau der notwendigen Interimsspielstätte vorzubereiten und das Kulissenlager im Standort Bad Canstatt zu erweitern. Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats ist somit eine Vorentscheidung, aber kein Baubeschluss. Stadt und Land teilen sich als Träger des größten Dreispartenhauses der Welt die Kosten für das Gesamtpaket aus Sanierung, Erweiterung und Modernisierung. Nach einer ersten detaillierten und im November 2019 veröffentlichten Schätzung könnte das Vorhaben mehr als eine Milliarde Euro kosten.