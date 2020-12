Aaron Diehl Trio live in Prag Entspannt und fokussiert

Moderation: Matthias Wegner

Aaron Diehl (Maria Jarzyna)

Der 35-jährige Pianist Aaron Diehl wurde bereits als 15-Jähriger vom einflussreichen Trompeter Wynton Marsalis entdeckt und mit auf Tour genommen. Heute ist Diehl selbst ein bedeutender Bandleader.

Der US-Amerikaner Aaron Diehl hat sich schon länger von seinem einstigen Entdecker und Mentoren emanzipiert und sich zu einer eigenständigen und vielbeachteten Musikerpersönlichkeit entwickelt. An der Seite der Sängerin Cecile McLorin Salvant und vor allem als Bandleader seines eigenen Piano-Trios. Diehls Klangsprache ist impressionistisch, poetisch und immer wieder geprägt von seiner starken Affinität zur klassischen Musik.

Deutliche Parallelen zum Fliegen

Der Pianist entdeckt in seiner Musik immer wieder deutliche Parallelen zu seiner zweiten großen Leidenschaft, dem Fliegen. In beiden Welten gäbe es eine schöne Kombination aus Entspannung und Fokussierung. Diehl beschreibt das so: Entspannen könne man beim Fliegen sehr gut, wenn man oben in der Luft sei. Fokussiert müsse man dagegen besonders beim Start und bei der Landung sein. Dieses Bild lasse sich sehr gut auf die Musik übertragen.

Aaron Diehl Trio

Aaron Diehl, Piano

Paul Sikivie, Bass

Aaron Kimmel, Schlagzeug

ABC Theater, Prag

Aufzeichnung vom 22.11.2019