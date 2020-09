Mittwoch, 30. September 2020

A.L. Kennedy wird von österreichischem Buchhandel für ihre Toleranz geehrt

Der Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln 2020 geht an die schottische Autorin A. L. Kennedy. Ihre Romane und Erzählungen seien "tiefschürfend und wagemutig", heißt es in der Begründung der Jury. Kennedy scheue sich nicht, ihre Stimme gegen Intoleranz, Ausgrenzung und Unrecht zu erheben und damit den Mangel an Menschlichkeit zu benennen, der mit dem Mangel an Kultur und der Geringschätzung von Kunst einhergehe. Die Preisverleihung findet am 22. November in Krems statt. Die Laudatio hält Sonja Zekri von der Süddeutschen Zeitung.