Kulturnachrichten

Mittwoch, 17. Juli 2019

9000 Jahre alte Siedlung in Israel entdeckt Israelische Archäologen haben die Überreste einer rund 9000 Jahre alten Siedlung entdeckt. Der westlich von Jerusalem gelegene Fund sei die bisher größte in Israel entdeckte Siedlung aus der Jungsteinzeit, sagte Ausgrabungsleiter Jacob Vardi von der israelischen Altertumsbehörde. Vardi schätzt, dass in der Siedlung rund 3000 Menschen gleichzeitig gelebt haben. Die Archäologen hätten mehr als 4000 Quadratmeter Fläche ausgegraben und dabei große Häuser mit Wohnräumen, öffentliche Gebäude und rituelle Orte entdeckt, hieß es in einer Mitteilung der Altertumsbehörde. Zwischen den Gebäuden hätten Wege entlang geführt. Die fortgeschrittene Planung der Siedlung erkenne man daran, dass Wege zwischen den Bauten angelegt waren und Mörtel für das verputzen der Böden benutzt wurde. Zum Fund gehören bisher auch Schüsseln, Pfeilspitzen, Schmuck aus Kalkstein und ein Steingrab.

Südafrikanischer Musiker Johnny Clegg gestorben Der südafrikanische Musiker Johnny Clegg ist tot. Er sei nach einem langen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs in seinem Haus in Johannesburg gestorben, sagte sein Manager Roddy Quin dem südafrikanischen Fernsehen. Clegg wurde 66 Jahre alt. Während der Apartheidzeit spielte der Weiße Clegg in seinen Bands auch mit schwarzen Musikern zusammen und wurde weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Bei vielen seiner Hits ließ er sich von der Sprache der Zulu und Melodien aus den südafrikanischen Townships beeinflussen.

"Game of Thrones" für 32 Emmys nominiert Die kürzlich zu Ende gegangene Erfolgsserie "Game of Thrones" ist für die Rekordzahl von 32 Emmys nominiert worden. Das Fantasy-Epos übertraf mit seiner achten und letzten Staffel den bisherigen Allzeitrekord der Polizeiserie "NYPD Blue", die 1994 27 mal für die begehrten US-Fernsehpreise nominiert worden war. Die Emmys werden am 22. September verliehen.

Geschichten über NS-Widerstand auf App Akteure und Orte des NS-Widerstands in Berlin zwischen 1933 und 1945 können künftig auch auf einer App abgerufen werden. Von Samstag an bietet die Gedenkstätte Deutscher Widerstand auf der berlinHistory.app Geschichten über den Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 sowie über den "Kreisauer Kreis" und "Die Rote Kapelle", wie die Gedenkstätte in Berlin ankündigte. Zudem werden mit exemplarischen Beispielen "Menschen im Widerstand" vorgestellt. Außerdem könne unter "Gedenktafeln in Berlin" darüber hinaus verfolgt werden, wo und wie an die Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und an historisch bedeutsame Menschen, Orte und Ereignisse im Berliner Stadtraum erinnert werde. Am Samstag jährt sich das Attentat auf Hitler durch die Verschwörer um Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg zum 75. Mal.