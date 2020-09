77. Filmfestspiele Venedig Goldener Löwe für "Nomadland" von Chloé Zhao

Goldener Löwe in Venedig: "Nomadland" mit Frances McDormand in der Hauptrolle. (imago images / ZUMA Press)

Bei den 77. Filmfestspielen von Venedig hat der US-Film "Nomadland" von Chloé Zhao den Hauptpreis erhalten. Der Große Preis der Jury ging an "Nuevo orden" aus Mexiko, der Silberne Löwe an "Wife of a Spy" aus Japan.

18 Filme konkurrierten bei den 77. Filmfestspielen von Venedig um den Goldenen Löwen, die Jury um Cate Blanchett entschied sich für "Nomadland" von Chloé Zhao. In dem Roadmovie spielt Frances McDormand eine Frau, die durch die Rezession alles verloren hat und seitdem als Nomadin in einem Van durch den Westen der USA reist. Der Film basiert auf dem Buch "Nomaden der Arbeit" von Jessica Bruder.

Die wichtigsten Auszeichnungen im Überblick: