Samstag, 29. Februar 2020

700 Konzerte beim Deutschen Chorfest in Leipzig

Mehr als 500 Chöre des Deutschen Chorverbandes werden sich beim Deutschen Chorfest, das in diesem Jahr in Leipzig stattfindet, in rund 700 Konzerten präsentieren. "Wir bespielen dabei alle Spielstätten, die verfügbar sind und sind in Kirchen sowie Einrichtungen wie dem Kunstkraftwerk und dem Haus Leipzig vertreten", so der künstlerischer Leiter des Deutschen Chorfests, Tobias Rosenthal. Ein Schwerpunkt soll in diesem Jahr auf dem Bereich der Kinder- und Jugendchöre liegen. So werden unter anderem die Thüringer Sängerknaben, der Kinderchor der Oper Leipzig und der Gewandhaus Kinderchor auftreten. Das Spektrum der Teilnehmer umfasst aber auch auch gemischte Ensembles, Männergesangsvereine, Kantoreien und Vocal Bands. Das Deutsche Chorfest findet vom 30. April bis zum 3. Mai statt.