70 Jahre RIAS Kammerchor Berlin Festkonzert zwischen Bach und Neuer Musik

Moderation: Ruth Jarre

Am 15. Oktober 1948 wurde der RIAS Kammerchor gegründet. (RIAS Kammerchor/Matthias Heyde)

Mit diesem Konzert feiert der Rias Kammerchor Berlin nicht nur seinen 70. Geburtstag, sondern blickt auch zurück auf das Ende des Ersten Weltkrieges. Freude und Ernst prägen diesen Abend also gleichermaßen, der das breite Repertoire des Chores offenbart.

Im ersten Abonnementkonzert der neuen Saison feiert der RIAS Kammerchor Berlin nicht einfach nur seinen 70. Geburtstag, sondern mit der Zeitachse 1918 - 1948 - 2018 rückt ein doppeltes Erinnern in den Fokus: Vor 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg, vor 70 Jahren, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der RIAS Kammerchor Berlin gegründet - und die Schwerpunkte, die die Arbeit des Chores bis heute prägen, sind in diesem Konzert exemplarisch zu erleben: Alte Musik, Romantik und Musik der Gegenwart.

Johann Sebastian Bach war, ist und bleibt eine feste Größe in den Programmen des RIAS Kammerchores Berlin. (dpa / Ralf Hirschberger)

"Das ist ein sehr spezielles Programm," sagt Dirigent Justin Doyle, "da wir das Jubiläum gern feiern möchten, aber das Ende des Krieges ist eine sehr ernste Begebenheit." Das neue Werk von Roderick Williams blickt zurück auf die Jahre 1914 bis 1918. In seiner Chorkantate verwendet er Auszüge aus Briefen und Tagebuchnotizen von Soldaten an der Front, die mit ihren Familien in der Heimat Kontakt halten. Das Individuum erhält so in der Welttragödie eine Stimme.

Der Bariton Roddy William ist auch Komponist und hat dem RIAS Kammerchor Berlin ein Werk zum Jubiläum geschrieben (Roddy William / Benjamin Ealovega)

"Um das auszugleichen, haben wir auch Musik von Johann Sebastian Bach im Programm.", meint Justin Doyle. Es sollte ein festliches Werk am Beginn des Jubiläumskonzertes stehen.

Bernhard Hess, Chordirektor des RIAS Kammerchors Berlin zum Jubiläumskonzert im Gesopräch mit Carsten Beyer in der Tonart vom 12.10.2018:

Aufzeichnung des Konzertes vom 17. Oktober 2018 im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin

Johann Sebastian Bach

"Jesu, meine Freude", Motette für fünfstimmigen Chor BWV 227

Arnold Schönberg

"Friede auf Erden" für gemischten Chor op. 13

Roderick Williams

"World without End / Von Ewigkeit zu Ewigkeit" für Chor und Ensemble (Uraufführung)

RIAS Kammerchor Berlin

Sheridan Ensemble

Leitung: Justin Doyle

In der Sendung hören Sie auch ein Gespräch mit Justin Doyle und Ruth Jarre.

Ulrike Klobes wird in einem Beitrag auf die Geschichte des Chores blicken.

Der Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des RIAS Kammerchors Justin Doyle dirigiert auch das Jubliäumskonzert. (RIAS Kammerchor/ Matthias Heyde)