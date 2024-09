70 Jahre CERN

Erforschen, was die Welt im Innersten zusammenhält

03:53 Minuten Bisher der größte Teilchenbeschleuniger der Welt: der Large Hadron Collider am CERN in der Schweiz. © picture alliance / AP Photo / Keystone / Martial Trezzini

Das Kernforschungszentrum CERN in Genf will dem Ursprung des Universums auf die Spur kommen. Von seinen Erkenntnissen profitiert aber auch die Medizin. Am 29. September hat die Organisation ihren 70. Geburtstag gefeiert.