5000 Jahre Wissensgeschichte Die Verheißung der rubinroten Teekanne

Von Stefanie Oswalt

Johann Kunckel (1630-1703) war ein bekannter Alchemist seiner Zeit. (imago / imageBROKER / Collection Jaime Abecasis )

Bemerkenswerte Gegenstände, die Wissensgeschichte erzählen: Mit der Reihe "Hinter den Dingen" will die FU Berlin ein breites Publikum erreichen. In der ersten Folge geht es um eine Kanne aus Rubinglas – ein Werk des berühmten Alchemisten Johann Kunckel.

Es ist nicht einfach, Wissenschaft einem breiteren Publikum zu vermitteln. Das Projekt "Hinter den Dingen. 5000 Jahre Wissensgeschichte zum Mitnehmen und Nachhören" an der Freien Universität Berlin versucht es. Diese Reihe stellt in jeder Folge einen Gegenstand in den Mittelpunkt, an dem man beispielhaft Wissens-, Technik- und Geistesgeschichte erzählen kann.

Stefanie Oswalt weiß, worum es in der ersten Folge geht: Um Alchemie, Chemie und eine rubinrote Teekanne - ein wertvolles Sammlerstück, hergestellt vor über 300 Jahren von Johann Kunckel, einem der größten Alchemisten seiner Zeit.

Die ganze Geschichte präsentiert der Sonderforschungsbereich "Episteme in Bewegung" der FU Berlin im Netz unter www.hinter-den-dingen.de.