500. Todestag von Josquin Desprez Erster Superstar der Musik

Moderation: Michael Stegenmann

Martin Luther bezeichnete Josquin Desprez als "der Noten Meister", obwohl dieser viele Jahre für den Papst komponierte. (imago / Leemage)

Als der Buchdruck auf Noten übertragen wurde, verkaufte sich europaweit am besten die Musik von Josquin Desprez: seine vielstimmigen Werke, viele Messen, bis heute beliebt. Michael Stegemann führt durch den Aufnahme-Dschungel: von "gut gemeint" bis "exquisit".

Die Zeit um das Jahr 1500 ist eine der Veränderung. In Europa endet langsam aber sicher das Mittelalter, Schiffe unter spanischer Flagge erreichen die Küste Amerikas, ein deutscher Mönch legt sich mit dem Papst an und in Italien wird die klassische Antike wiederentdeckt.

Und auch die Musik entwickelt sich so schnell wie nie zuvor: aus den wohlgeordneten Klängen der gotischen Mönchsgesänge entsteht die raffinierte Kunst des Kontrapunkts, der Kombination mehrerer Stimmen.

Hier geht es zur Playlist der Sendung.

Die Werke von Josquin Desprez, der in vielen Schreibweisen bekannt ist, stechen hervor: Die reine Anzahl, aber auch die hohe Qualität und Vielfältigkeit seiner Werke beeindrucken seine Zeitgenossen. Entscheidend ist dabei die gerade erfundene Technik des Buchdrucks, die die Verbreitung von Noten immens beschleunigt.

Mehr Noten als Fakten bekannt

Ebenfalls mit einiger Unsicherheit verbunden ist der Zeitpunkt von Josquins Geburt. Er wird in der Mitte des 15. Jahrhunderts im Norden Frankreichs geboren und erhält seine musikalische Ausbildung wahrscheinlich als Chorknabe an einer der dortigen Klosterkirchen.

Als Sänger steht Josquin zunächst im Dienst des französischen Königs, bevor er im Gefolge des ebenso mächtigen wie kunstliebenden Kardinals Ascanio Sforza nach Italien gelangt, zuerst in Mailand und danach in der päpstlichen Kapelle in Rom musiziert, wo er in der Sängerkanzel der Sixtinischen Kapelle wohl persönlich seinen Namen hinterließ. Sein Graffito wurde dort bei Restaurierungsarbeiten entdeckt.

Der Größte seiner Zeit

Obwohl er sein Leben lang Katholik bleibt, zahlreiche lateinische Messen vertont und einige Jahre im Dienst des Papstes arbeitet, wird er von Martin Luther als "der Noten Meister" bezeichnet und für den größten Musiker seiner Zeit gehalten. Auf Josquin können sich eben alle einigen. Seine Musik verbreitete sich in Europa im großen Stil.

Dass seine Musik bis heute bekannt und wichtig ist, zeigen die vielen Aufnahmen von Josquins Musik, die Michael Stegemann vorstellt. Sie reichen von ersten Produktionen unter der Leitung von Nadia Boulanger bis zu historisch informierten Aufnahmen von der Capella Amsterdam unter Daniel Reuss oder den bekannten britischen Tallis Scholars, geleitet von Peter Phillips.