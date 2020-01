50. Weltwirtschaftsforum in Davos Hoffnungen auf eine kritische Allianz

Johannes Wallacher im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Der Klimawandel ist ein Hauptthema beim Weltwirtschaftsforum 2020 - US-Präsident Trump reist trotzdem per Helikopter an. (picture alliance / MAXPPP / Pierre Teyssot)

Beim Weltwirtschaftsforum stehen Klimawandel und nachhaltiger Kapitalismus oben auf der Agenda. Da sei natürlich viel Rhetorik dabei, sagt der Philosoph Johannes Wallacher - zugleich sieht er aber auch Anzeichen für ein Umdenken bei Konzernen und Staaten.

Beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Skiort Davos werden bis Freitag rund 2800 Teilnehmer erwartet - davon allein 53 Staats- und Regierungschefs. Das Motto zum 50. Jubiläum des Forums lautet "Stakeholder für eine solidarische und nachhaltige Welt": Klimawandel und nachhaltiger Kapitalismus stehen also ganz oben auf der Agenda.

Der Ökonom und Philosoph Johannes Wallacher hält die Gespräche in Davos zwischen Politik und Wirtschaft für wichtig - auch wenn es bei solchen großen Events natürlich immer viele Ankündigungen und Rhetorik gebe. Doch die Chancen, dass es in Davos auch substanziell zugeht, sind Wallacher zufolge nicht schlecht - denn der Wirtschaftsethiker beobachtet ein Umdenken in der Wirtschaft.

"Der Korpsgeist in der Wirtschaft bricht auf"

Wenn große Finanzinvestoren wie Blackrock mehr Engagement gegen den Klimawandel anmahnten, dann sei die kurzfristige Gewinnorientierung, die lange die Shareholder-Doktrin bestimmt habe, offenbar nicht mehr das Maß der Dinge, so Wallacher. "Hier beginnt momentan ein Umdenkungsprozess. Der ist noch lange nicht so weit, dass das morgen zum Ziel führt. Aber wir sehen, dass der Korpsgeist innerhalb der Wirtschaft aufbricht und einige anfangen, nachzudenken und neue Wege zu gehen."

Entsprechend optimistisch ist Wallacher, was den Kampf gegen den Klimawandel angeht. "Wir brauchen eine kritische Allianz von Willigen, die mutig vorangeht. Und das können zehn bis 15 Prozent von Unternehmen, von Investoren, aber auch von Staaten sein. Wenn diese kritische Allianz vorangeht, kann das eine Dynamik in Gang setzen", so der Professor für Sozialwissenschaften und Wirtschaftsethik.

Druck von Aktionären, Mitarbeitern und Wählern

Zudem seien die Konzerne zusätzlichem Druck von Aktionären und Mitarbeitern ausgesetzt, Wähler und Zivilgesellschaft wirkten auf die Staaten ein. "Die Frage ist, wie stark diese kritische Allianz der Willigen hier auftritt", so der Präsident der Hochschule für Philosophie München.

Nachdem im vergangenen Jahr die vielen mit Privatjets anreisenden Teilnehmer für Kritik gesorgt hatten, wollen die Organisatoren in diesem Jahr den Umweltaspekt stärker betonen. So wurden Wegwerfprodukte aus dem Kongresszentrum verbannt, an den Buffets sind mehr fleischlose Nahrungsmittel zu finden. Erstmals sollen darüber hinaus für das Kongresszentrum Solarenergie und Geothermie zum Einsatz kommen. Außerdem baute die Gemeinde Davos einen neuen Bahnhof, damit die Gäste des Forums per Shuttlezug zum Ort des Geschehens gelangen können.

(mak)