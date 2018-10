50 Jahre Vinyl-Design von Hipgnosis Ausstellung über legendäre Albencover

Rainer Pöllmann im Gespräch mit Oliver Schwesig

Beispiele aus dem Fundus von Hipgnosis: Viele Millionen Menschen hielten ihre Cover in der Hand - und legten dann die Platte auf. (Hipgnosis)

Von 1968 bis 1985 gestaltete die britische Design-Schmiede Hipgnosis um die hundert, zum Teil legendäre LP-Cover von Bands wie Pink Floyd, Led Zeppelin oder Genesis. Nun gibt es in Berlin eine Ausstellung zum 50-jährigen Jubiläum. Rainer Pöllmann hat sie besucht.

Zwei Männer geben sich die Hand, der eine brennt von Kopf bis Fuß - dieses Foto gehört zu den berühmtesten Plattencovern aller Zeiten. Die Gestaltung von Pink Floyds "Wish you were here" kommt aus dem Foto-Design-Studio Hipgnosis, im Jahr 1968 gegründet von den Pink-Floyd-Freunden Aubrey Powell und Storm Thorgerson.

Hipgnosis hat mit vielen weiteren LP-Hüllen Musikgeschichte geschrieben, darunter Houses of the Holy und Presence von Led Zeppelin, The Lamb Lies Down on Broadway von Genesis oder Scratch von Peter Gabriel.

Die Ausstellung "Daring to Dream. 50 Jahre Hipgnosis" in der Browse Gallery Berlin widmet sich nun den beiden schon erwähnten Chefdesignern von Hipgnosis, Storm Thorgerson - 2013 verstorben - und Aubrey Powell, zugleich einer der Kuratoren.