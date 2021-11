402. Wartburgkonzert: Aperto Piano Quartett Votum für die Romantik

Moderation: Ulrike Jährling

Das Aperto Piano Quartett wurde im Jahr 2000 vom Pianisten Frank-Immo Zichner gegründet. (Bettina Straub)

Die Romantiker hielten das Vorbild Beethoven sehr hoch: er stieß in seiner Musik die ersten Pforten für sie auf. In diesem Sinne koppelt das Aperto Piano Quartett ein Werk Beethovens mit Kompositionen von Brahms und Schumann.

Die großen klassischen und romantischen Klavierquartette stecken in der Repertoire-DNA des Aperto Piano Quartetts. Und so spiegelt dieses Konzert in unserer Reihe der Wartburgkonzerte Kernrepertoire des Ensembles.

Das Palas hoch auf der Wartburg ist ein beliebter Konzertort. (imago / imagebroker / Roland Marske)

Beethoven komponierte sein Opus 16 für vier Bläser plus Klavier. Diese ungewöhnliche Besetzung umschiffte Beethoven, als er sein Quintett für die vier Instrumente eines Klavierquartettes umarbeitete, also für Klavier und drei Streicher.

Der langsame Satz gehört mit zum Schönsten und Anrührigsten, was der junge Beethoven je zu Papier gebracht hat. Er war gerade dabei, sich in Wien mit seinem Klavierspiel und Kammermusikwerken zu etablierten. Und so fällt gerade der Klavierpart des Werkes besonders umfangreich und klangschön aus, denn Beethoven konnte sich damit im Adelskreis hervorragend am Instrument präsentieren.

Im Strudel der Gefühle

Expressive Töne herrschen im Brahms dritten Klavierquartett op. 60 vor. Und Schumann beginnt sein Opus 47 mit einer nahezu hypnotischen Einleitung, bevor sich das Werk fast aggressiv steigert.

Aufzeichnung vom 30. Oktober 2021 im Palas der Wartburg, Eisenach

Ludwig van Beethoven

Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott Es-Dur op. 16 (Fassung für Violine, Viola, Violoncello und Klavier)

Johannes Brahms

Quartett für Klavier, Violine, Viola und Violoncello c-Moll op. 60

Robert Schumann

Quartett für Klavier, Violine, Viola und Violoncello Es-Dur op. 47

Aperto Piano Quartett:

Frank Reinecke, Violine

Stefan Fehlandt, Viola

Jonathan Weigle, Violoncello

Frank-Immo Zichner, Klavier