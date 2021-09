401. Wartburgkonzert Klassik um den "Thüringer Mozart"

Moderation: Ulrike Jährling

Johann Ludwig Böhner war virtuoser Pianist wie Komponist und wurde immer wieder als der "Thüringer Mozart" bezeichnet. Seine Musik und die seiner Gothaer Kollegen, die einst am Hof tätig waren, präsentieren Musiker der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach.

Als Pianist und Organist machte Johann Ludwig Böhner Karriere. Als er geboren wurde, war Mozart 31 Jahre alt. Im Klavier- und Orgelspiel soll er dem Wiener Virtuosen in nichts nachgestanden haben. Und da Böhner auch brillante Werke vorlegte, hatte er schließlich auch die Ehre, in Artikeln als "Thüringer Mozart" beschrieben zu werden.Musik am Hof in Gotha

Da er einige Zeit in Gotha verbrachte, haben die Musiker der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach ein besonderes Interesse an ihm und seiner Musik. Ebenso an Böhners Gothaer Kollegen wie Louis Spohr. Er war ein genialer Musikevent-Manager, der in ganz Deutschland gefragt und sehr gut vernetzt war, zudem Geigenvirtuose und auch Komponist, der gern für sein eigenes Instrument für brillante Auftritte komponierte.

Musik anderer wichtiger Zeitgenossen, wie von Benda, dem Hofkapellmeister von Gotha, ergänzen das Programm. Es ist unser 401. Wartburgkonzert und zugleich das Abschlusskonzert der Philharmonischen Sommerkonzerte an besonderen Orten - in diesem Fall im aufwendig restaurierten Festsaal der Wartburg, dem Palas.

Aufzeichnung vom 11. September 2021 im Palas der Wartburg, Eisenach

Johann Christoph Friedrich Bach

Sinfonia d-moll für Streicher und Basso Continuo, WFV I:3

Johann Ludwig Böhner

Fantasie und Variationen über ein Originalthema

für Violine und Orchester d-Moll, op. 94

Georg Anton Benda

Sinfonia Nr. 1 D-Dur

Sinfonie Nr. 8 D-Dur, 3. Satz

Bearbeitung für Bläseroktett und Kontrabass von Stefan Goerge

Antonio Salieri

"Armonia per un Tempio della Notte", (Harmonie-Musik für einen Tempel der Nacht)

Bearbeitung für Bläseroktett und Kontrabass von Stefan Goerge

Georg Druschetzky

6 Partiten:

Partita Nr. 4 Es-Dur

Bearbeitung für Bläseroktett und Kontrabass von Stefan Goerge

Louis Spohr

10. Violinkonzert D-Dur, op. 62 (erste Fassung, unveröffentlicht)

3. Satz Adagio

Johann Christian Bach

Sinfonia D-Dur, op. 3/1

Alexej Barchevitch, Violine

Musiker der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach