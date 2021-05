Kulturnachrichten

Montag, 10. Mai 2021

4000 Zuschauer ohne Maske bei den Brit Awards Erstmals seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind in Großbritannien bei einer Musikveranstaltung wieder Zuschauer im Saal erlaubt. Bei den prestigeträchtigen Brit Awards in London dürfen am Dienstagabend 4000 Zuschauer dabei sein - ohne Masken und ohne Abstand. Die Preisverleihung ist Teil eines Testprogramms. Damit werden die Brit Awards 2021 das erste Musikevent in dieser Größe mit Live-Publikum sein. Im Rahmen des Testprojekts müssen alle Anwesenden negative Corona-Tests vorweisen, persönliche Daten hinterlegen und sich in den Tagen nach der Veranstaltung weiteren Tests unterziehen. In der zu einem Drittel gefüllten Londoner o2-Arena werden unter anderem Stars wie Dua Lipa, Pink, Rag'n'Bone Man und Arlo Parks auftreten.

Stararchitekt Helmut Jahn ist tot Helmut Jahn, berühmter Architekt von Bauwerken wie dem Sony Center in Berlin und dem Messeturm in Frankfurt, ist tot. Er starb bei einem Fahrradunfall in Campton Hills, einem Vorort im Westen von Chicago im US-Bundesstaat Illinois. Jahn habe an einem Stop-Schild nicht angehalten und sei daraufhin mit zwei Autos zusammengestoßen, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Der 1940 in Nürnberg geborene Jahn wurde mit kühnen Hochhäusern und Bürotürmen, inspiriert von Bauhaus-Legende Mies van der Rohe, berühmt. Er gestaltete weltweit auch mehrere Flughafenterminals und war zuletzt unter anderem im Emirat Katar tätig. Jahn wurde 81 Jahre alt.

Bischofskonferenz vergibt Preis an Transgender-Buch nicht Weil das nominierte Buch nicht den Statuten entspricht, wird die Deutsche Bischofskonferenz, DBK, dieses Jahr den Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis nicht vergeben. Der DBK-Sprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht des «Kölner Stadt-Anzeigers». Im nominierten Roman «Papierklavier» von Elisabeth Steinkellner geht es um das Leben der 16-jährigen Maia. In ihrem Freundeskreis gibt es eine Person, die Transgender ist. Mit dem Preis zeichnet die DBK deutschsprachige Bücher aus, «die beispielhaft und altersgemäß religiöse Erfahrungen vermitteln, Glaubenswissen erschließen und christliche Lebenshaltungen verdeutlichen». Zur diesjährigen Ablehnung teilte der Sprecher mit: "Der Ständige Rat sei der Auffassung gewesen, dass das vorgeschlagene Preisbuch nicht den Kriterien der Statuten des Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises entspricht. Die Jury habe aus der vielfältigen Liste der Empfehlungsbücher kein neues Preisbuch vorgeschlagen.