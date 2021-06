Kulturnachrichten

Freitag, 25. Juni 2021

400 Mio Euro bis 2027 für Schlösser und Gärten Ein 400 Millionen Euro schweres Investitionsprogramm für Schlösser und Gärten in Sachsen-Anhalt und Thüringen ist nach jahrelangem Hin und Her perfekt. Der Bund gibt bis 2027 je 100 Millionen Euro Investitionsmittel für den Erhalt und den Ausbau historischer Liegenschaften der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt sowie der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Beide Länder steuern jeweils die gleiche Summe bei. Projektmittel in Höhe von bis zu insgesamt 150 Millionen Euro für Vorhaben bei der Digitalisierung, Provenienzforschung und der kulturellen Bildung sowie für länderübergreifende touristische Ziele kommen noch hinzu. Der Weg zum Sonderinvestitionsprogramm war lang. Schon 2018 war eine gemeinsame Schlösserstiftung von Sachsen-Anhalt und Thüringen geplant, in die das Bundesgeld fließen sollte. Während sich Sachsen-Anhalt bereit zeigte, gab es in Thüringen Widerstand. Es wurde unter anderem über Strukturfragen und Mitspracherechte diskutiert.

Neues Stiftungsrecht vereinfacht Restitution Die mehr als 23 000 Stiftungen in Deutschland bekommen einen neuen Rechtsrahmen. Der Bundestag hat eine umfassende Reform des Stiftungsrechts beschlossen. Damit wird auch die Restitution von NS-Raubkunst und Kolonialobjekten aus Stiftungsbesitz vereinfacht. Mit der Reform wird klargestellt, dass Stiftungen an der Rückgabe ihres Kulturguts nicht dadurch gehindert werden, dass es ein Teil des zu erhaltenden Stiftungsvermögens ist. Nun muss noch der Bundesrat der Reform zustimmen, dann werden die teils unterschiedlichen Regelungen der Bundesländer vereinheitlicht und im Bürgerlichen Gesetzbuch zusammengeführt.

Forscher entdecken bisher unbekannten Urmenschen In Israel haben Forscher die Knochen eines bisher unbekannten Urmenschen gefunden. Nach Angaben der Universität Tel Aviv lebte der nun entdeckte Typus bis vor rund 130.000 Jahren. Er weise zudem Ähnlichkeit mit Überresten anderer Urmenschen aus Israel und Eurasien auf, die vor rund 400.000 Jahren existiert hätten. Laut den Forschern rüttelt die Entdeckung an der vorherrschenden These, dass die Neandertaler aus Europa stammten. Vielmehr seien wohl zumindest einige ihrer Vorfahren aus dem heutigen Nahen Osten gekommen.

Thriller "Catch the Fair One" gewinnt den Publikumspreis Der Thriller "Catch the Fair One" hat bei der 20. Ausgabe des Tribeca Festivals in New York den Publikumspreis gewonnen. Das teilten die Veranstalter mit. In der Kategorie Dokumentation wählten die Zuschauer demnach den Film "Blind Ambition" über ein Winzer-Team aus Simbabwe aus. Der Preis für die beste Online-Premiere ging an die Dokumentation "Ferguson Rises". Die Publikumspreise sind mit 10.000 Dollar dotiert. Von einer Jury war zuvor bereits unter anderem der Thriller "The Novice" mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden.

Ehren-Oscars für Liv Ullmann und Samuel L. Jackson Die norwegische Schauspielerin Liv Ullmann und ihr US-Kollege Samuel L. Jackson werden im kommenden Jahr mit Ehren-Oscars ausgezeichnet. Das teilte die Film-Akademie in Beverley Hills mit. Die Trophäen sollen am 15. Januar 2022 in Los Angeles überreicht werden. Für die Ehren-Oscars gibt es keine Jury, sondern die Akademie sucht Personen aus, die eine "tiefgreifende Bedeutung" für Film und Gesellschaft geliefert haben. Ullmann wurde vor allem durch ihre Zusammenarbeit mit Regisseur Ingmar Bergman in Filmen wie "Szenen einer Ehe" und "Von Angesicht zu Angesicht" bekannt. Jackson spielte in über 100 Filmen mit, darunter "Pulp Fiction" und "Django Unchained".

Bowie-Gemälde in Kanada versteigert Ein zufällig entdecktes Gemälde des verstorbenen Musikers David Bowie ist in Kanada für etwa 70.000 Euro versteigert worden. Der Preis habe die Erwartungen deutlich übertroffen, teilte das Auktionshaus Cowley Abbott in Toronto mit. Bei der Online-Versteigerung gingen demnach mehr als 50 Gebote aus der ganzen Welt ein. Ersteigert habe das Werk schließlich ein Privatsammler aus den USA. Ein Mann hatte das bunte Gemälde, das einen Kopf im Profil zeigt, zuvor in einem Spendenzentrum für Haushaltsgegenstände gefunden und für etwa vier Euro gekauft. Auf der Rückseite entdeckte der Käufer eine Unterschrift, die ihn an Bowie erinnerte. Gemeinsam mit Spezialisten sei dann die Echtheit des Werkes bestätigt worden. Bowie, der sich neben der Musik immer wieder auch mit Malerei beschäftigte, habe das Gemälde wahrscheinlich Mitte der 90er Jahre angefertigt.

Louvre-Attentäter in Paris zu 30 Jahren Haft verurteilt Gut vier Jahre nach einem Anschlag auf französische Soldaten am Pariser Louvre ist ein Ägypter zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Schwurgericht in der französischen Hauptstadt sprach Abdalla El Hamahmi schuldig, weil er im Februar 2017 eine Militärpatrouille mit Macheten angegriffen und einen Soldaten verletzt hatte. Das Gericht kam damit der Strafforderung der Staatsanwaltschaft nach. Sie sieht in dem Fall eine besondere Schwere der Schuld, da der 33-Jährige nach ihrer Einschätzung immer noch der islamistischen Ideologie verhaftet ist. In dem Prozess gab El Hamahmi an, er habe im Louvre eigentlich berühmte Kunstwerke wie die Venus von Milo oder Gemälde von Leonardo da Vinci zerstören wollen, um gegen die französischen Luftangriffe in Syrien zu protestieren.

Springer bekommt für TV-Sender BILD Zulassung Der Medienkonzern Axel Springer hat für seinen neuen TV-Sender BILD eine Rundfunkzulassung bekommen. Die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) bei den Landesmedienanstalten erteilte dem Fernsehvollprogramm die rundfunkrechtliche Zulassung, wie die Medienregulierer in Berlin mitteilten. Der genaue Starttermin ist noch nicht bekannt. Ein "Bild"-Sprecher bekräftigte auf Anfrage, dass es noch vor der Bundestagswahl losgehe. Die Zulassung steht noch unter dem Vorbehalt, dass auch eine weitere Kommission mit Blick auf Medienkonzentration zustimmt. BILD ist der dritte Fernsehsender im Springer-Konzern. Es gibt bereits die Kanäle WELT und N24Doku.

Preußen-Stiftung: Mehr Eigenständigkeit für Museen Bei der Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), Deutschlands größter Kultureinrichtung, sollen die Museen mehr Eigenständigkeit bekommen. Die Autonomie der zur SPK gehörenden Museen, Bibliotheken, Archive und Forschungseinrichtungen soll deutlich gestärkt werden. Das hat die Reformkommission beschlossen und dem Stiftungsrat zur Entscheidung am 29. Juni empfohlen, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters mitteilte. Die Häuser der SPK sollen demnach stärker inhaltlich und fachübergreifend zusammenarbeiten. Die Stiftung soll künftig von einem Kollegialorgan geleitet werden, dessen Mitglieder auf Zeit bestellt werden. Den Vorsitz hat laut den Plänen ein hauptamtlicher Präsident. Allgemein ist vorgesehen, herausgehobene Führungsposten nur noch auf Zeit auszuschreiben.