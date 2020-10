Kulturnachrichten

Sonntag, 25. Oktober 2020

400 Künstler fordern bei Demo mehr Corona-Hilfen Mehrere hundert Künstler haben bei einer Kundgebung in München mehr Hilfen von der Politik in der Corona-Pandemie verlangt. Unter dem Motto "Aufstehen für die Kultur" machten sie am Samstag auf dem Königsplatz im Herzen des Kunstareals auf ihre Existenzangst aufmerksam. Die Sprecherin der Initiative, Birgit Gibsen, sagte am Samstag im Deutschlandfunk Kultur, betroffen seien vor allem Bühnenarbeiter, "die nicht mehr wissen, wie sie ihre Mieten, ihre Krankenversicherungen bezahlen und ihre Familien ernähren können - die wirklich am Ende ihrer Existenz stehen." Die Corona-Krise hat viele freischaffende Künstler in akute Not gestürzt, da es für Musiker und Schauspieler nur noch sehr begrenzt Auftrittsmöglichkeiten gibt.

Der Theaterkünstler Volker Pfüller ist gestorben Nach langer Krankheit ist der Grafiker und Theaterkünstler Volker Pfüller in Rudolstadt in Thüringen gestorben. Er wurde 81 Jahre alt. Pfüller gehörte zu den prägendsten deutschen Bühnenbildnern der Gegenwart, sowohl als Praktiker wie auch als Ausbildner an verschiedenen Kunsthochschulen. Als Bühnen- und Kostümbildner war er unter anderem am Deutschen Theater Berlin, der Berliner Volksbühne, den Münchner Kammerspielen und am Hamburger Thalia-Theater tätig. Pfüller erhielt schon in der DDR zahlreiche Preise. Im vergangenen Jahr wurde er auf der Frankfurter Buchmesse für sein Lebenswerk mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet.

Bibliothek des Jahres 2020 steht in Hannover Die Technische Informationsbibliothek Hannover ist als Bibliothek des Jahres 2020 in Deutschland ausgezeichnet worden. Beispielhaft verfolge die TIB den Ansatz, Ergebnisse, Daten, Methoden und Software der Forschung öffentlich zu machen, sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbands, Andreas Degkwitz in Berlin. "Gerade in Europa wird viel Wert auf offenen Zugang gelegt." Dies sei zum Beispiel wichtig in den aktuellen Forschungen zur Corona-Pandemie oder zum Klimaschutz. Der mit 20.000 Euro dotierte Hauptpreis wurde der Einrichtung zum Tag der Bibliotheken am Samstag übergeben. Die Stadtbibliothek Gotha in Thüringen wurde als Bibliothek des Jahres in kleinen Kommunen und Regionen Deutschlands ausgezeichnet. Der Preis ist mit 7.000 Euro dotiert und wurde zum ersten Mal für die beste Bibliothek in Städten mit weniger als 50.000 Einwohnern ausgelobt.

Erneut Vandalismus auf der Berliner Museumsinsel Auf der Berliner Museumsinsel hat es erneut einen Fall von Vandalismus gegeben. Die größte aus einem einzigen Stein gefertigte Schale im Lustgarten vor dem Alten Museum wurde mit Graffiti und vulgären Sprüchen beschmiert, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Samstag mitteilte. Stiftungs-Präsident Hermann Parzinger sagte: "Es ist jetzt nicht mehr zu leugnen: Die Kultur wird angegriffen. Wir brauchen jetzt nicht nur verstärkten Schutz für unsere Schätze - wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte darüber, wie wir unsere kulturellen Werte verteidigen." Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass Unbekannte Anfang Oktober in Berlin mehr als 60 Kunstobjekte mit einer Flüssigkeit beschädigt hatten. Betroffen waren das Neue Museum, das Pergamonmuseum und die Alte Nationalgalerie.