Die Freie Republik Wendland wurde am 3. Mai 1980 ausgerufen. (Imago / Sven Simon)

Der Archäologe Attila Dészi gräbt im Wendland nach Spuren der Vergangenheit. Er möchte wissen, was unter der Oberfläche noch übrig ist vom Geist des Widerstands vor 40 Jahren, als 800 Menschen für einen Monat lang in der von der Anti-Atomkraft-Bewegung ausgerufenen Freien Republik Wendland lebten. Die Autorin Rosa Hannah Ziegler begleitet den Archäologen und nimmt seine Arbeit zum Anlass für die Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Geschichte. Sie ist im Wendland aufgewachsen und befragt ihre Familie, weggezogene Zeitzeugen sowie Anhänger der jungen Widerstandsbewegungen vor Ort. Wie lebt der Geist von damals heute weiter? Und wie tief muss man heute nach der Utopie graben?

Fotos aus der Zeit

Ursendung

Ausgrabung einer Utopie

40 Jahre Freie Republik Wendland

Von Rosa Hannah Ziegler

Regie: die Autorin

Mit: Veronika Bachfischer und Gilles Chevalier

Ton: Christian Bader

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020

Länge: 54'27

Rosa Hannah Ziegler, geboren 1982, studierte Regie an der Kunsthochschule für audiovisuelle Medien in Köln. Sie lebt als Filmemacherin und Autorin in Berlin. Für den Dokumentarfilm "Du warst mein Leben" (ZDF/3sat 2017) erhielt sie den Grimme-Preis 2018 und für ihren Dokumentarfilm "Cigaretta mon Amour – Portrait meines Vaters" (2006) den Deutschen Kurzfilmpreis in Gold. Zuletzt: "Familienleben" (Deutschlandfunk Kultur 2019), "Was sagt mir Eleonore" (Deutschlandfunk Kultur 2017).