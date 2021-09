4.700 Jahre alte ägyptische Grabstätte wiedereröffnet

Mittwoch, 15. September 2021

Nach 15-jähriger Renovierung ist das 4.700 Jahre alte Südgrab des altägyptischen Königs Djoser in der Nekropole von Sakkara 20 Kilometer südlich von Kairo seit wieder für Besucher zugänglich. Tourismusminister Khaled el-Anani weihte die Stätte ein. Bei dem sogenannten Südgrab handelt es sich um eine weitgehend unterirdische Anlage aus labyrinthischen, mit blauen Kacheln und Hieroglyphen verzierten Gängen sowie einer zentralen Grabkammer mit einem massiven Granitsarg. Die Funktion der Südgrabanlage gilt bis heute als ungeklärt. Mit der Wiedereröffnung des sogenannten Südgrabs sind die seit 2006 dauernden Instandsetzungsarbeiten an dem 1821 entdeckten Pyramidenkomplex abgeschlossen.

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben die Änderung diskriminierender und rassistischer Werktitel aus ihren Beständen verteidigt. In den allermeisten Fällen handele es sich nicht um Originaltitel, die vom Künstler oder der Künstlerin vergeben worden seien, teilten die Sammlungen mit. Stattdessen seien Werke je nach Wissensstand und Perspektive immer wieder neu benannt worden. Deshalb bedürften sie einer wissenschaftlichen Kontextualisierung, hieß es. Das Kulturministerium in Dresden hatte auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag hin mitgeteilt, dass die Kunstsammlungen bisher bei mehr als 140 Werken die Titel geändert hatten, weil die historische Namensgebung diskriminierend oder rassistisch war.

Drei Autorinnen und drei Autoren stehen auf der Shortlist für den Booker Prize. Die Auswahl sei global - sowohl, was die Nominierten angehe als auch die Schauplätze betreffend, hieß es von der Jury. Das sei in einem Jahr, in dem so viele auf ihr Zuhause beschränkt gewesen seien, sehr bewegend. Der Booker Prize ist mit 50.000 Pfund dotiert und steht allen offen, die in englischer Sprache schreiben. Auf der Liste stehen zum Beispiel der bereits mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete amerikanische Schriftsteller Richard Powers, Damon Galgut aus Südafrika und Nadifa Mohamed, die in Somaliland geboren ist.