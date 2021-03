Kulturnachrichten

Dienstag, 30. März 2021

3sat-Preis zum Berliner Theatertreffen für Thiemo Strutzenberger Der Schauspieler Thiemo Strutzenberger erhält den diesjährigen 3sat-Preis zum Berliner Theatertreffen. Der aus Österreich stammende Strutzenberger wird für seine Leistung in "Graf Öderland" ausgezeichnet, einer Koproduktion vom Theater Basel und dem Residenztheater München. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert. Strutzenberger spiele einen "Hochrisiko-Öderland", für den die Trennlinien von Wachtraum und panischer Klarheit durchlässig seien, erklärte die Jury. Das Berliner Theatertreffen gehört zu den renommiertesten Bühnenfestivals. Ausgewählt werden jedes Jahr die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wegen der Pandemie findet das Festival im Mai erneut online statt. Auch der Sender 3sat zeigt mehrere Inszenierungen.

Einwohner Timbuktus erhalten Entschädigung Ein Opfer-Fonds des Internationalen Strafgerichtshofs hat Reparationen

in Millionenhöhe wegen der Zerstörung von Weltkulturerbe-Stätten in Timbuktu gezahlt. 2012 hatten islamistische Milizen viele historische Gebäude in der alten Karawanen- und Gelehrtenstadt in Mali verwüstet. Neben Wiedergutmachungen in Höhe von 2,7 Millionen Euro für die Einwohner Timbuktus zahlte der Fonds jeweils einen symbolischen Euro an den malischen Staat und die UN-Kulturorganisation Unesco.

Astrid-Lindgren-Preis für Franzosen Jean-Claude Mourlevat Der französische Autor Jean-Claude Mourlevat ("Jefferson") erhält in diesem Jahr den renommierten Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis. Seine immer wieder überraschende Arbeit verbinde den Stoff des alten Epos mit der zeitgenössischen Wirklichkeit, teilte die zuständige Jury in Stockholm mit. Der Preis ist von der schwedischen Regierung zu Ehren der Kinderbuchautorin Astrid Lindgren ("Pippi Langstrumpf", "Michel aus Lönneberga") ins Leben gerufen worden und wird seit 2003 jährlich vergeben. Mit einem Preisgeld in Höhe von fünf Millionen schwedischen Kronen (rund 490 000 Euro) gilt die Ehrung als weltweit höchstdotierte Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur.

Baudelaire-Konterfei in italienischem Acker Der italienische Land-Art-Künstler Dario Gambarin hat im Jahr des 200. Geburtstags des französischen Dichters Charles Baudelaire ein riesiges Abbild von ihm in einen Acker gefräst. "Le virus du mal" (Das Virus des Bösen) steht neben dem Konterfei des Lyrikers. Es sei gleichzeitig der Titel des 27 000 Quadratmeter großen Werkes, teilte Gambarin mit. Das Kunstwerk befindet sich in Castagnaro, etwas mehr als 50 Kilometer südöstlich der Stadt Verona in Norditalien. Für die Arbeit hatte Gambarin nach eigenen Angaben Traktor, Pflug und Egge verwendet. Baudelaire, geboren am 9. April 1821 und berühmt für die Gedichtsammlung "Les Fleurs du Mal" (Die Blumen des Bösen), stehe mit seinen Arbeiten im Kontext zum gegenwärtigen "Notfall", erklärte Gambarin. Der Land-Art-Künstler hatte in der Vergangenheit auch den Künstler Leonardo da Vinci und den italienischen Dichter Dante Alighieri in großen Werken abgebildet.

Ai Weiwei besorgt über Lage in Hongkong Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat sich besorgt über die zunehmende Einmischung der Volksrepublik China in Hongkong geäußert. "Jedes Zeichen von freier Rede und von freiem Ausdruck kann für ungesetzlich oder subversiv erklärt werden", sagte Ai in einem Telefonat. "Hongkongs liberalere, demokratischere Gesellschaft verschwindet", beklagte Ai. Die Leitung des derzeit im Bau befindlichen M+-Museums in Hongkong bestätigte, dass ein Foto Ai Weiweis nicht in der Eröffnungsausstellung zu sehen sein werde, auf dem er mit erhobenem Mittelfinger auf dem Tiananmen-Platz in Peking zu sehen ist. Ai ließ sich bei seinen Reisen um die Welt immer wieder mit dieser Geste fotografieren, etwa vor dem Weißen Haus in Washington, vor dem Berliner Reichstag und vor dem Moskauer Kreml.

Kulturrat sieht zahlreiche Veranstaltungen bedroht Der Deutsche Kulturrat sieht zahlreiche Kulturveranstaltungen bedroht. "Die Corona-Pandemie hat den Kulturbereich tief getroffen. Immer mehr Kultureinrichtungen, Kulturunternehmen und Kulturinitiativen kommen in existenzielle Not", sagte Kulturrat-Geschäftsführer Olaf Zimmermann in Berlin. Der Kulturrat hat daher im vergangenen Jahr wieder seine "Rote Liste" bedrohter Kultureinrichtungen eingeführt, um auf die schwierige Situation der Kultur aufmerksam zu machen. Auf der aktuellen Liste stehen unter anderen die Leipziger Buchmesse, die Musikfestivals Rock am Ring/Rock im Park und SonneMondSterne sowie die Kunstmesse Art Karlsruhe.

Fünf Welterbe-Anträge mit deutscher Beteiligung Fünf Anträge mit deutscher Beteiligung stehen bei der nächsten Tagung des Unesco-Welterbekomitees auf der Tagesordnung. Geschützt werden sollen demnach die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt sowie Orte des jüdischen Mittelalters in Speyer, Mainz und Worms. Gemeinsam mit Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich und Tschechien bewerben sich bedeutende europäische Bäder des 19. Jahrhunderts als Welterbe. Aus Deutschland sind Bad Ems, Bad Kissingen und Baden-Baden dabei. Auf gemeinsamen Antrag von Österreich, der Slowakei, Ungarn und Deutschland soll der römische Grenzwall Donaulimes als Welterbe anerkannt werden. Dasselbe beantragen die Niederlande und Deutschland für den Niedergermanischen Limes. Entschieden wird auf der Unesco-Sitzung, die online vom 16. bis zum 31. Juli stattfindet.

Menschenrechtskommissarin kritisiert Lage der Medien in Ungarn Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic, hat sich besorgt über die Medienfreiheit in Ungarn geäußert. Eine politisch kontrollierte Regulierungsbehörde und staatliche Eingriffe in den Medienmarkt unterhöhlten die Voraussetzungen für Medienvielfalt und Meinungsfreiheit in Ungarn, heißt es in einem Bericht Mijatovics. Die Gesetze müssten dahingehend geändert werden, dass die Unabhängigkeit des Medienrats gewahrt werde und alle politischen und gesellschaftlichen Gruppen in den Medien repräsentiert seien, verlangte die Kommissarin. Ferner rief sie die Regierung in Budapest auf, die Europarat-Standards zum Schutz von Medienvielfalt noch vor den ungarischen Parlamentswahlen 2022 umzusetzen.

Nike verklagt US-Kunstkollektiv "MSCHF" Der Sportartikelhersteller Nike hat das US-Kunstkollektiv "MSCHF" wegen Markenrechtsverletzung verklagt. "MSCHF" hatte 666 Paare eines "Satan Schuhs" verkauft, der zusammen mit dem Rapper Lil Nas X entwickelt wurde. Diese seien jedoch ohne Genehmigung des Unternehmens hergestellt worden, berichtete das Musik-Magazin "Rolling Stone", dem die Klage vorlag. Das Design der Schuhe soll Turnschuhen von Nike ähneln. Laut Mitteilung des Kunstkollektivs kosteten die Schuhe 1018 US-Dollar pro Paar und seien innerhalb einer Minute ausverkauft gewesen.