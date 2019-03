Kulturnachrichten

Dienstag, 26. März 2019

3sat-Preis für Theaterregisseur Ersan Mondtag Ersan Mondtag erhält den 3sat-Preis für seine Inszenierung "Das Internat". Der Theaterregisseur zeige sich in der Inszenierung für das Schauspiel Dortmund als "bildmächtiger Regisseur, der gekonnt mit den Ängsten der Zuschauer spielt", zitierte das ZDF aus der Begründung der Jury. "Kongenial" verknüpfe er Märchen- und Horrormotive durch Regie, Bühne und Kostüm zu einer "Installation der Angst". Mondtag arbeitet zwischen Theater, Musik, Performance und Installation. Er inszenierte unter anderem am Thalia Theater Hamburg, am Berliner Ensemble, und an den Münchner Kammerspielen. Der 3sat Preis wird jährlich für eine künstlerisch innovative Leistung vergeben. Unter den bisherigen Preisträgern waren u.a. Milo Rau, Sandra Hüller und Christoph Schlingensief. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird am 4. Mai beim 56. Berliner Theatertreffen verliehen.

Grab mit Wikingerschiff in Norwegen entdeckt In Norwegen haben Forscher ein vergrabenes Schiff entdeckt, das vermutlich aus der Wikingerzeit stammt. Es liegt nach Angaben der Provinz Vestfold im Gräberfeld von Borre rund 70 Kilometer südlich von Oslo. Auf Radaraufnahmen sei eindeutig eine Bootsform zu erkennen, erklärte die Verwaltung. "Das ist ein historischer Tag, der uns bezüglich der historische Funde einen Schritt weiterbringt, die wir in Norwegen haben", sagte Klima- und Umweltminister Ola Elvestuen auf einer Pressekonferenz. Die Entdeckung werde weltweit Aufsehen erregen. Das Gräberfeld von Borre ist einer der wichtigsten Begräbnisorte Skandinaviens. Manche Gräber reichen bis ins Eisenzeitalter zurück. Gräber mit Schiffen sind allerdings äußerst selten.

Thomas Köhler bleibt bei Berlinischer Galerie Der Chef der Berlinischen Galerie, Thomas Köhler, bleibt der Kultureinrichtung für weitere fünf Jahre als Direktor an der Spitze des Hauses erhalten. Das teilte das Museum in Berlin mit. Der 52 Jahre alte Köhler stehe weiter für Internationalität, Verjüngung und stetige Erhöhung der Besucherzahlen mit einem Programm, das zeitgenössische Künstler und Bewegungen der klassischen Moderne umfasse. Seit 2010 leitet Köhler das Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur. Die Berlinische Galerie versteht sich als eines der besonders experimentierfreudigen Museen der Hauptstadt. Schwerpunkt ist Kunst, die von 1870 bis heute in Berlin entstand.

Berliner Kultursenator ficht Gerichtsbeschluss an Die Berliner Kulturverwaltung will einem Gerichtsbeschluss nicht nachkommen, der die Behörde zur Auskunft über Details der Entlassung des ehemaligen Direktors der Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, verpflichtet. Mitte März hatte das Verwaltungsgericht die Behörde angewiesen, einem Journalisten die Höhe der Abfindung sowie mögliche sexistische Verhaltensweisen Knabes mitzuteilen. In seiner Beschwerde gegen die einstweilige Verfügung betonte Kultursenator Klaus Lederer (Linke), seine Behörde müsse auch die Interessen Dritter und Persönlichkeitsrechte wahren, die von einer Veröffentlichung betroffen wären. Konkret gehe es um die zugesicherte Vertraulichkeit der Einigung mit Knabe. Zum anderen gebe es das Recht der Frauen auf Wahrung ihrer Privatsphäre und der Anonymität.