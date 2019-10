Kulturnachrichten

Montag, 21. Oktober 2019

30 neu entdeckte Sarkophage mit Mumien präsentiert In Ägypten ist ein seltener Fund von 30 Sarkophagen vorgestellt worden. Die rund 3.000 Jahre alten Holzsärge wurden in Luxor gezeigt. Die Särge wurden den ägyptischen Angaben zufolge für männliche und weibliche Priester und Kinder angefertigt. Sie waren in der Grabstätte Al-Asasif im Tal der Könige am Nil ausgegraben worden. Antikenminister Chaled al-Enani kündigte an, die Sarkophage werden vom kommenden Jahr an im neu eröffneten Großen Ägyptischen Museum ausgestellt. Solche Entdeckungen seien "von unschätzbarer Bedeutung für den Ruf Ägyptens". Die Sarkophage stammen aus der 22. Dynastie, also aus der Zeit von 945 bis 715 vor Christus.

Frankfurter Buchmesse verzeichnet Besucherrekord Mit einem Zuwachs bei Lese-Publikum und Fachbesuchern ist die Frankfurter Buchmesse gestern zu Ende gegangen. Insgesamt kamen nach Angaben der Veranstalter erstmals mehr als 300.000 Besucher, das waren sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Ein Grund dafür sei, dass die Messe in diesem Jahr nicht während der hessischen Herbstferien stattgefunden hat. Gastland war in diesem Jahr Norwegen. Auf der Messe, aber auch in Museen und auf Bühnen in der gesamten Stadt, präsentierten sich die Nordeuropäer mit einem breiten Kulturangebot. Im kommenden Jahr ist Kanada Ehrengast.

Europäischer Kulturpreis für Sophia Loren Die italienische Schauspielerin Sophia Loren hat den Europäischen Kulturpreis "Taurus" erhalten. Bei einer Gala in der Wiener Staatsoper bekam die 85-Jährige die undotierte Auszeichnung für ihr Lebenswerk. Zu den weiteren Preisträgern zählten der Maler Neo Rauch und die Designerin Vivienne Westwood. Westwood bekam die Auszeichnung für ihr gesellschaftliches Engagement. Die Trophäe zum Europäische Kulturpreis "Taurus" stellt einen bronzenen Stier dar. Der Preis soll herausragende Leistungen von Kulturschaffenden würdigen. Preisstifter ist das Europäische Kulturforum.

Karl-Sczuka-Preis für Ulrike Janssen und Marc Matter Die Regisseurin Ulrike Janssen und der Klangkünstler Marc Matter sind mit dem Karl-Sczuka-Preis 2019 des Südwestrundfunks (SWR) ausgezeichnet worden. Sie wurden für ihr Hörstück "Meerschallschwamm und Schweigefang" geehrt, teilte der SWR in Baden-Baden mit. Der Preis ist mit 12.500 Euro dotiert. In der Begründung der Jury heißt es, das Hörstück entwerfe mit subtilem Humor eine Führung durch ein imaginäres Museum kurioser Apparaturen zur Schallaufzeichnung und Klangwandlung. "In poetisch fragmentierter Phantasiesprache stellt uns ein Audioguide Instrumente wie den Auralisator, den Sprachklangemulgator und den Schallfrierapparat vor." Die Autorenproduktion wurde am 16. November 2018 von Deutschlandfunk Kultur urgesendet.