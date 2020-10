30 Jahre "Kamēr…" Jugendchor Riga Mystisches Lettland

Moderation: Ruth Jarre

"Kamēr..." Jugendchor Riga mit seinem Chefdirigenten Aivis Greters. (Kamēr... Jugendchor Riga / Marcis Baltskars)

Der "Kamēr…" Jugendchor Riga feiert sein 30-jähriges Bestehen. Schon immer hat Gesang in Lettland eine große Rolle gespielt. Es gibt kaum Komponisten, die nicht ganz selbstverständlich auch Chorwerke schreiben. Uraufführungen sind an der Tagesordnung.

Auch im ersten Festkonzert der Jubiläumsreihe von "Kamēr…" war das zu erleben. Zum Jubiläum ging ein Kompositionsauftrag an Jēkabs Jančevskis. Der 1992 in Riga geborene Komponist schrieb "Kā dziesmu teicot" ("As if Reciting a Song") für "Kamēr…" und die Sinfonietta Riga auf ein Gedicht des lettischen Dichters Knut Skujenieks, das beschreibt, was menschliches Miteinander sein kann.

Der Lette Jēkabs Jančevskis gehört zu den bekanntesten und herausragenden Komponisten seiner Generation im Land. (Jēkabs Jančevskis / Aivars Krastiņš)

Jančevskis wollte schon seit langem Musik dazu komponieren, fand aber nie die Zeit. Ohne die Covid-19 Pandemie wäre dieses Stück so nicht entstanden, erklärt er selbst, denn diese besonderen Zeiten haben ihn dazu gebracht, die Welt und die, die auf ihr Leben, noch einmal ganz neu zu betrachten. Die Musik sei ihm zugeflogen, sie male die Welt, wie er sie sehe durch die Verse des Dichters. "Ich denke, das Stück ist Lettland, liebevoll und ein bisschen mystisch". So Jēkabs Jančevskis.

Alles ist möglich

Im Dom zu Riga erklang außerdem die Kantate für Chor, Klavier, Celesta und Schlagwerk "Lux aeterna", von Pētēris Butāns, geboren 1942, gestorben in diesem Sommer. Das Werk stammt aus dem Jahr 2004 und entstand für den Lettischen Radiochor und seinen Leiter Sigvards Kļava. Dass der Jugendchor "Kamēr…" da mithalten kann, unterstreicht die choralen Fähigkeiten der Letten.

Der Leiter von "Kamēr…", Aivis Greters, hat übrigens einige Jahre selbst in dem Chor mitgesungen. Die drei Pünktchen, die im Namen des Chores den Buchstaben folgen, stehen für die Überzeugung, dass alles möglich und erreichbar erscheint, wenn wir jung sind - und für die Offenheit des Chores für alle Epochen und Besetzungen.

Dom zu Riga

Aufzeichnung vom 12.09.2020

Pētēris Butāns

"Lux Aeterna"

Jēkabs Jančevskis

"Kā dziesmu teicot" ("As if Reciting a Song")

Sanita Glazenburga, Klavier und Celesta

Edgars Saksons, Schlagwerk

Elīss Balceris, Schlagwerk

Ivo Krūskops, Schlagewerk

"Kamēr…" Jugendchor

Sinfonietta Riga

Leitung: Aivis Greters