29. September 2019 | Heimathafen Neukölln Hörtheater in Berlin | Ich wünschte, ich hätte dich vor dem Internet kennengelernt Am Sonntag, dem 29. September 2019 um 19.30 Uhr, präsentiert Deutschlandfunk Kultur im Heimathafen Neukölln das Hörspiel "Ich wünschte, ich hätte dich vor dem Internet kennengelernt" von Lars Werner. Mit Publikumsgespräch mit dem Autor, der Regisseurin und der Redakteurin.

Gemeinsam hören im Hörtheater: das Hörspiel "Ich wünschte, ich hätte dich vor dem Internet kennengelernt". (Foto. Lars Werner)

Ein Wettbüro für Katastrophen, Anlaufstelle für Glücksucher und Pechvögel – wie Tarik, notorisch unterfinanziert. Dieses Mal hat er etwas ganz Großes: Er wettet, dass sein Herz nicht brechen wird. Die halbe Stadt hält dagegen – auch Ella. Und dann treffen sie sich. Was ohnehin so schwierig ist, wird hier zum besonderen Balanceakt: jung sein und etwas miteinander wagen, Streit und Missverständnisse aushalten, wo das bessere match nur einen Klick weit entfernt ist und sich alle elf Sekunden jemand verliebt.

Ich wünschte, ich hätte dich vor dem Internet kennengelernt

Hörspiel von Lars Werner

Regie: Christine Nagel

Mit: Linda Blümchen, Max Schimmelpfennig, Matthias Rheinheimer

Musik: Bitch ‚n‘ Monk

Ton: Martin Eichberg

Regieassistenz: Lena Demke

Ursendung: 22. August 2019, 22.03 Uhr

Länge: 56’29

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Im Anschluss an das gemeinsame Hören:

Publikumsgespräch mit dem Autor Lars Werner, der Regisseurin Christine Nagel und der Redakteurin Barbara Gerland

Moderation: Stella Luncke

Ton und Licht: Magdalena Atencio Psille



Wann: So, 29.09.2019 | 19.30 Uhr

Wo: Heimathafen Neukölln

Karl-Marx-Str. 141

12043 Berlin

www.heimathafen-neukoelln.de

EINTRITT FREI!

Über den Autor:

Lars Werner, 1988 in Dresden geboren, Autor und bildender Künstler. Seit 2015 organisiert er zusammen mit Eva Hüster die Szenische Lesereihe Glanzoderharnisch, die unter anderem bei der P14-Volksbühne läuft. Von 2016 bis 2017 war er Stipendiat der Contemporary Arts Alliance Berlin. Lars Werners Theaterstücke wurden bisher in der Box vom Deutschen Theater Berlin, in der P14-Volksbühne, im Ballhaus Ost und im Hans-Otto-Theater Potsdam aufgeführt. Für "Weißer Raum" Kleist-Förderpreis 2018. Das Stück wurde 2018 bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen uraufgeführt.



Ausblick auf das nächste Hörtheater:

Am Sonntag, dem 27. Oktober 2019 um 19.30 Uhr, präsentiert Deutschlandfunk Kultur das Hörspiel "Teure Schwalben" von Irmgard Maenner.