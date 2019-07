29. Internationale Fredener Musiktage "Streichquartettfest und Blechbläserglanz"

Moderation: Stefan Lang

Salaputia ist die lateinische Vokabel für Kerlchen - hier also fünf im Quintett. (Salaputia Brass Quintett / Steven Haberland)

Die Fredener Musiktage bringen in diesem Jahr zwei Musikgattungen zusammen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Königsklasse der Kammermusik - das zart-fragile Streichquartettgefüge, trifft auf den kraftvollen Präsentationsglanz der Blechbläser.

Kammermusik für vier Streicher trifft auf Open-Air-Kraft der Blechbläser. Unter diesem Motto stehen die diesjährigen Internationalen Fredener Musiktage. Und so wechseln sich zwischen 20. und 28. Juli die Konzerte ab: Streichquartettprogramm nach Blechbläserauftritt und umgedreht.

Deutschlandfunk Kultur ist nach Niedersachsen gereist, um Mitschnitte der diesjährigen Ausgabe aufzuzeichnen.

Zuerst das Blech

Zu Beginn des Abends stellen wir das Salaputia Brass Quintett vor, das in seinem Konzert würdevolle Feierlichkeit und gute Laune zusammenbringt. Mit dem Programm wird das tausendjährige Bestehen des Ortes Wrisbergholzen gefeiert, das rund 20 Kilometer von Freden entfernt liegt.Alte Dokumente aus dem Jahr 1019 erwähnen, dass Dorf und Kirche dem Michaelis Kloster zu Hildesheim lehenspflichtig waren - auf dieser Urkunde wird der Ort also erstmals erwähnt.

Und dann die Saiten

Im Anschluss werden die Töne mit Haydns sogenanntem "Sonnaufgangs-Quartett" besonnener. So einfach Haydn oftmals klingen mag, so herausfordernd ist es, die gewisse Leichtigkeit in der Musik für vier Streichinstrumente herzustellen. Das Aris Quartett hat diese Kunst schon beim ARD Wettbewerb erfolgreich unter Beweis gestellt.

Danach spielen sie das erste Quartett von Johannes Brahms, das der selbstkritische Komponist nicht dem Feuer übergab.

Das Aris Quartett hat sich 2009 in Frankfurt am Main zusammen gefunden. (Aris Quartett / Simona Bednarek)

Aufzeichnung des Konzertes vom 26. Juli 2019 in der Kirche Wrisbergholzen

Werke von Paul Dukas

Claude Debussy

Jean-Philippe Rameau

George Gershwin

Salaputia Brass Quintett

Im Anschluss:

Aufzeichnung vom 27. Juli 2019 in der Zehntscheune Freden

Joseph Haydn

Streichquartett B-Dur op. 76 Nr. 4 "Sonnenaufgang"

Johannes Brahms

Streichquartett c-Moll op. 51 Nr. 1

Aris Quartett:

Anna Katharina Wildemuth, Violine

Noémi Zipperling, Violine

Caspar Vinzens, Viola

Lukas Sieber, Violoncello