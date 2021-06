2814. Ausgabe Bitte nicht beugen und an die Buchstaben halten!

Moderation: Ralf bei der Kellen

Am 27. Juni 1971 strahlte der Deutsche Fernsehfunk die erste Folge der Krimiserie „Polizeiruf 110" aus. Deshalb geht es in dieser Rätselausgabe um die Polizei in der Musik.

Am 27. Juni 1971 strahlte der Deutsche Fernsehfunk die erste Folge der Krimiserie „Polizeiruf 110“ aus. Deshalb geht es in dieser Rätselausgabe um die Polizei in der Musik.

Gesucht wird ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Zu Beginn suchen wir den Komponisten der Oper "Tosca". In der Sendung zu hören ist eine hochdramatische Szene mit der titelgebenden Hauptfigur, ihrem gefolterten Liebhaber Cavaradossi sowie mit dem Polizeichef Baron Scarpia und dem Gendarmen Sciarrone. Den Eröffnungsbuchstaben des Rätsels finden Sie im Vornamen des Komponisten an erster Stelle.

2. Frage

Dass Polizisten sehr musikalische Menschen sein können, beweisen die vielen Polizeiorchester. In der Sendung zu hören ist das Orchestre National Les Volcans De La Gendarmerie aus Benin. 1976, als das Land von Präsident Mathieu Kérékou als Chef der marxistisch-leninistischen Einheitspartei regiert wurde, veröffentlichten sie ihre einzige LP. Bis 1975 trug der westafrikanische Staat noch einen anderen Namen. Der sechste Buchstabe aus dem alten Namen von Benin bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

3. Frage

1976 nahm Junior Murvin mit "Police And Thieves" ein Lied über die Polizeibrutalität auf Jamaica auf. Im Jahr darauf coverte die Punkband The Clash das Lied. Zu ihrer Interpretation inspiriert wurden der Bassist Paul Simonon und der Sänger und Gitarrist von The Clash, als sie 1976 die Ausschreitungen beim karibischen Notting Hill Carnival miterlebten. Lösungsorientiert ist der erste Buchstabe aus dem Familiennamen des Sängers und Gitarristen. An dieser Stelle hätte auch die Version der Band von "Police On My Back" gepasst, die wird allerdings von Mick Jones gesungen.

4. Frage

Vom Punk geht es zurück in die Kaiserzeit, als der Polizist noch ein Schutzmann war. In der der Operette "Frau Luna" gibt es den "Schutzmann-Marsch". Wer hat Operette und Marsch geschrieben? Lösungsorientiert ist hier der sechste Buchstabe aus dem Familiennamen des Komponisten.

5. Frage

"Baby Never Say Goodbye" ist der Titel eines Stücks der britischen Beatband The Bo Street Runners. Als Bow Street Runners bezeichnete man die erste professionelle Polizeieinheit Londons. Sie wurden von dem Schriftsteller und Magistrat Henry Fielding gegründet. Aus ihr ging später das (New) Scotland Yard hervor. Diese Institution wurde nicht zuletzt durch die Sherlock-Holmes-Geschichten international bekannt. Wie heißt der bekannteste Gegenspieler von Sherlock Holmes beim Scotland Yard? Aus dem Familiennamen dieses Inspektors notieren Sie bitte den vierten Buchstaben.

6. Frage

In einer Sendung über die Polizei kommt man an der britischen Band The Police nicht wirklich vorbei. Im Rätsel sind sie mit dem Lied "Man In A Suitcase" von ihrem dritten Album vertreten. Der Titel des Albums, auf dem das Lied 1980 erschien, besteht aus zwei völlig sinnfreien Wörtern, die sich die Band ausgedacht hatte. Der erste Buchstabe dieses Albumtitels ist der letzte des diesmal gesuchten Begriffs.

