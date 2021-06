2813. Ausgabe Wenn die Flucht gut ausgeht

Moderation: Ralf bei der Kellen

Welcher Weg führt in die Freiheit? Das Sonntagsrätsel steht im Zeichen des Weltflüchtlingstages. (Imago / Roy Scott)

Am 20. Juni findet der Weltflüchtlingstag der UNO statt. Hierzulande begeht man an diesem Datum außerdem den Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung. Deshalb geht es in dieser Rätselausgabe um das Thema "Flucht".

Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Der Originaltitel der ersten Musik ist "A já ti uplynu". In seiner deutschen Übersetzung trägt dieses Lied von Antonin Dvořák den Titel "Ich schwimm‘ Dir davon". Manchmal heißt es auch "Die Flucht". Es gehört zu einem Zyklus von 23 Duetten nach Volksliedern, die Dvořák zwischen 1875 und 1881 komponierte und die ihm zu erster Bekanntheit verhalfen. Der Titel des Zyklus verweist auf eine Landschaft, die heute zu den drei historischen Teilen Tschechiens gehört. Benannt ist sie nach einem Fluss. Auch von hier mussten schon viele Menschen fliehen. Der vierte Buchstabe aus dem Namen dieser Landschaft ist der Anfangsbuchstabe des diesmal gesuchten Begriffs.

2. Frage

Zwischen 1963 und 1967 wurde in den USA die populäre Fernsehserie "The Fugitive" ausgestrahlt. In Deutschland trug sie den Titel "Auf der Flucht". Ihre Hauptfigur ist ein zu Unrecht für den Mord an seiner Frau verurteilter Arzt. Er flüchtet und macht sich auf die Suche nach dem wahren Mörder. Aus dem Familiennamen dieser von David Janssen gespielten Figur notieren Sie bitte den letzten Buchstaben.

3. Frage

Zur dritten Musik wird ein 1880 in Graz geborener Komponist gesucht. Er wird oft als letzter großer Vertreter der Wiener Operette bezeichnet. 1938 flüchtete er über Umwege nach New York. Bereits 1930 schrieb er gemeinsam mit dem Texter Walter Reisch das Chanson "Das Lied ist aus" für den gleichnamigen Film, das auch unter dem Titel "Frag‘ nicht, warum ich gehe" bekannt ist. In der Sendung zu hören ist es in einer Interpretation von Judy Winter. Notiert werden sollen zwei Buchstaben aus dem Namen des Komponisten – und zwar der sechste aus seinem Vornamen und der zweite aus seinem Familiennamen.

4. Frage

In dem 1969 erschienenen Film "Butch Cassidy and the Sundance Kid" geht es um zwei sympathische Ganoven, die sich mehr schlecht als recht durch die Welt mogeln. Irgendwann setzen die Besitzer einer von ihnen ständig ausgeraubten Eisenbahnlinie einen hartnäckigen Verfolger auf sie an – und von da ab sind die beiden auf der Flucht. In der Sendung zu hören ist das Stück "South American Getaway" aus dem Soundtrack des Films. Lösungsrelevant ist der Name des Komponisten. Geboren wurde er am 12. Mai 1928 in Kansas City, seinen Familiennamen trägt auch eine Kleistadt in Rheinland-Pfalz. Der zweite Buchstabe aus seinem Vornamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

5. Frage

Das schottische Volkslied "The Skye Boat Song" (in der Sendung gespielt von George Shearing) beschreibt die Flucht von Charles Edward Stuart alias Bonnie Prince Charlie. Nach der Schlacht von Culloden 1746 versteckte er sich fünf Monate lang in den Highlands, bevor er in Frauenkleidern auf die Insel Skye gelangte. Und zu welcher schottischen Inselgruppe gehört Skye? Aus ihrem deutschen Namen notieren Sie bitte den letzten Buchstaben.

6. Frage

1756 floh der Abenteurer Casanova aus den Bleikammern des Dogenpalastes in Venedig. Ob er dort wegen Gotteslästerung, Freimaurerei oder des Besitzes verbotener Bücher einsaß, ist bis heute umstritten. Später verarbeitete er das Ereignis auf reißerische Weise in einem Buch. Bryan Ferry besingt den angeblichen Frauenhelden - den letzten Buchstaben des gesuchten Rätselwortes finden Sie im ersten oder zweiten Vornamen Casanovas an erster Stelle.