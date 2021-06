2812. Ausgabe Seien Sie flexibel!

Moderation: Ralf bei der Kellen

Marlene Dietrich sang über diesen Körperteil, Johann Sebastian Bach ließ sich davon inspirieren und auch der französische Chansonnier Henri Salvador: die Füße. (Unsplash/Emily Morter)

In dieser Rätselausgabe wandeln wir auf den Spuren, die die Füße in der Musikgeschichte hinterlassen haben.

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Der Fuß ist das Körperteil, das uns mit dem Boden und der Erde verbindet. Als solches ist er Teil vieler Sprichwörter und Redewendungen. Von einer solchen ließ sich 1729 vermutlich auch Johann Sebastian Bach zu seiner Kantate "Ich steh‘ mit einem Fuß im Grabe" inspirieren. In welcher Stadt wurde Bach 21 Jahre darauf begraben? Der letzte Buchstabe aus dem Namen dieser Stadt liefert den Anfangsbuchstaben des diesmal gesuchten Rätselwortes.

2. Frage

In dem Lied "Moi j'préfère la marche à pied" erklärt der französische Chansonnier Henri Salvador, dass er lieber zu Fuß geht, als in einer Luxuslimousine zu fahren. Gesucht wird der Orchesterleiter und Arrangeur dieses Stücks. Geboren wurde er am 14. März 1933 in Chicago. Er arbeitete mit Frank Sinatra und Aretha Franklin, seine größte Bekanntheit erlangte er als Produzent von Michael Jacksons Megaseller "Thriller". Den benötigten Buchstaben finden Sie im Familiennamen dieser Musiklegende an vierter Stelle.

3. Frage

Wenn man ausdrücken will, dass sich jemand einer Sache mit Haut und Haaren verschrieben hat, dann sagt man oft, sie oder er ist etwas "vom Scheitel bis zur Sohle". Oder eben "von Kopf bis Fuß". 1930 schrieb Friedrich Hollaender das Lied "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt", das Marlene Dietrich in ihrem ersten Film sang. In der Sendung zu hören ist es als "Falling In Love Again", gesungen von Alison Krauss und der 2020 verstorbenen Countrylegende John Prine. Zur Musik gesucht wird der Titel des Films, in dem die Dietrich mit dem Lied debütierte. Er besteht aus drei Wörtern, den gesuchten Buchstaben finden Sie im zweiten Wort an zweiter oder im letzten Wort an letzter Stelle.

4. Frage

"Barfuß" ist der Titel eines Liedes, das die Liedermacherin Eva Beyer 2018 für ihr Debütalbum "Von Nestmomenten und anderen Vorkommnissen" aufnahm. Darin beschreibt Sie eine westdeutsche Kindheit in den 1970er-Jahren. Zur Kindheit der Babyboomer gehörten in den 1970er-Jahren auch die Filme der "Plattfuß"-Reihe, also: "Sie nannten ihn Plattfuß", "Plattfuß am Nil" und so weiter. Wer war der Darsteller des Plattfuß? Der dritte oder der sechste Buchstabe aus dem Künstlernachnamen dieses italienischen Schauspielers bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

5. Frage

Zur fünften Musik suchen wir den Komponisten des Musikstücks "Single Foot". Er hätte auch gut in die 2811. Ausgabe des Rätsels gepasst, denn Louis Thomas Hardin, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, erblindete, als er im Alter von 16 Jahren mit einem Sprengkörper hantierte. 1974 kam er nach Deutschland, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1999 lebte. Er verheiratete die Kompositionstechnik des Kontrapunkts mit den Rhythmen der indigenen Bevölkerung Nordamerikas. Sein Künstlername besteht aus einem einzigen Wort mit sieben Buchstaben, rätselrelevant ist der vierte.

6. Frage

Im letzten Lied klagt der Songwriter und Gitarrist Richard Thompson über kalte Füße. Also hat der Mann vermutlich Angst vor der eigenen Courage, möglicherweise leidet er aber auch an arterieller Hypotonie. Und wie bezeichnet man diese Krankheit umgangssprachlich? Mal ist es ein Wort, mal sind es zwei, der letzte Buchstabe ist aber immer derselbe - und der ist auch der letzte des diesmal gesuchten Rätselwortes.