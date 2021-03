2800. Ausgabe Ein kostbares Gut – nicht zuletzt im Radio

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Christian Bienert, der frühere langjährige „Sonntagsrätsel“-Moderator – alteingesessene Hörerinnen und Hörer kennen ihn noch. In dieser Ausgabe gibt es ein Wiederhören. (imago/Christian Schroth)

Zum runden Sendungsjubiläum werfen wir einen Blick in die Vergangenheit und holen ein Sonntagsrätsel vom März 1996 aus dem Archiv. Moderiert wurde es von Christian Bienert.

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben.

1. Frage:

Die erste Melodie stammt von Peter Igelhoff und Adolf Steimel. Geschrieben haben sie es für einen gleichnamigen Ufa-Unterhaltungsfilm. Regie und Drehbuch stammen von Helmut Käutner, die Hauptrolle spielte Ilse Werner. Gesucht wird: der Titel des von ihr gesungenen Liedes, beziehungsweise des Films. Er besteht aus drei Wörtern, den benötigten Buchstaben finden Sie an erster Position im zweiten und im dritten Wort.

2. Frage:

Über die zur zweiten Musik gesuchte Künstlerin sagten Hans Rosenthal und Christian Bienert oft dasselbe: dass man eigentlich kaum etwas über sie sagen könne, ohne gleich zu viel zu verraten. Sie war Sängerin, Schauspielerin, Schriftstellerin und gelegentlich auch Textdichterin ihrer eigenen Lieder. In der Sendung zu hören ist sie mit der deutschen Version von "The Lady Is A Tramp": "Ich glaub‘ ‘ne Dame werd‘ ich nie". Gesucht wird der zweite Buchstabe aus dem Vornamen dieser Sängerin.

3. Frage:

Gesucht wird ein Sänger, der in der leichten Muse begann – Musical, Operette, Schlager, Volkslieder und die Lieder seines Vaters und seines Großvaters waren zunächst sein Metier. Später machte sich der am 20. November 1937 in Berlin geborene Künstler dann auch einen Namen als Tenor in Wagneropern. Aus seinem Vornamen wird gesucht: der dritte Buchstabe.

4. Frage:

Musik Nummer vier stammt aus Amilcare Ponchiellis Oper "La Gioconda". In der Sendung zu hören ist ein Tanz, dessen Titel vervollständigt werden soll. Wie heißt der "Tanz der ..."? Das gesuchte Wort ist eine Zeiteinheit, der dritte Buchstabe aus diesem Wort bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

5. Frage:

Zur fünften Musik wurde der Sänger gesucht. Geboren wurde er am 24. April 1870 in Gardelegen, gestorben ist er am 3. März 1931 in Düsseldorf. Für sein Couplet "Mit der Uhr in der Hand" schrieb er Text und Musik. Den benötigten Buchstaben finden Sie im Vornamen dieses Humoristen und Vortragskünstler an zweiter und dritter Stelle, in seinem Familiennamen ist es der vierter und fünfte.

6. Frage:

Zur letzten Musik sagte Christian Bienert, sie sei "ein Loblied auf einen Schichtarbeiter, der allabendlich seine Runde macht". Das Lied war 1954 ein Nummer-eins-Hit für das Vokalquartett "The Chordettes". Der Titel dieses Musikstücks besteht aus zwei sehr geläufigen englischen Wörtern. Gesucht wird der fünfte, der vorletzte Buchstabe aus dem ersten Wort.

