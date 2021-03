2798. Ausgabe Hilft beim Rätseln!

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Am 7. März 1965 ging im RIAS das erste Sonntagsrätsel über den Sender. Im Zentrum der Rätselausgabe des 7. März 2021 steht aber ein anderer Geburtstag: Vor genau 50 Jahren sendete der WDR die erste "Sendung mit der Maus".

Gesucht wird ein Wort mit sechs Buchstaben.

1. Frage:

Zum 25. Geburtstag der Maus komponierte Stefan Raab das Lied "Hier kommt die Maus". Da die Maus längst international bekannt ist, gibt es von dem Lied auch eine norwegische Version: "Her kommer Musa". Gesucht wird die Sängerin des Liedes.

Die am 15. Februar 1947 in Oslo geborene Künstlerin ist Dauergästin im Sonntagsrätsel. Bekannt wurde sie ab Mitte der 1960er-Jahre mit Schlagern über Äpfel, Gummiboote und Torwarte. Der erste Buchstabe aus ihrem Familiennamen eröffnet das heutige Rätselwort.

2. Frage:

Zum Repertoire der Lachgeschichten innerhalb der Sendung mit der Maus gehören seit 2002 auch die Geschichten um die Freundschaft zwischen einem Hasen und einem Frosch namens Priesemut. Der Hase wird gesprochen von Klaus Büchner, dem Sänger der Gruppe Torfrock.

Auf ihrer LP "Vierter Versuch" von 1980 befindet sich das zum Tag passende Lied "Sonntags in unsrer Gemeinde". Wie heißt der Hase, dem Büchner seine Stimme lieh? Aus seinem Namen notieren Sie bitte den fünften, den letzten Buchstaben.

3. Frage:

Armin Maiwald gilt allgemein als "Vater der Maus". Er gehörte zu jenem Team, dass die Maus vor 50 Jahren aus der Taufe hob. Seine Karriere beim WDR begann er als Regieassistent. In dieser Funktion half er 1967 auch bei der Aufnahme einer der großen Festivalrevuen der Konzertveranstalter Lippmann und Rau.

In der Sendung zu hören ist der Sänger und Mundharmonikaspieler Little Walter zusammen mit Hound Dog Taylor und dem Stück "You Be So Fine". Wie nennt man den genuin afroamerikanischen Musikstil, den die beiden Musiker vertreten? Fünf Buchstaben hat der gesuchte Begriff, zielführend ist auch hier der letzte.

4. Frage:

Viele namhafte Musiker haben zur Sendung mit der Maus beigetragen. Der zu Musik Nummer vier gesuchte Künstler hat nicht nur Lieder für die Sendung geschrieben, sondern war auch als Illustrator tätig. Geboren wurde er am 30. Mai 1934 in Düsseldorf.

In der Sendung zu hören ist er mit seinem bekanntesten Stück: dem Kinderlied "Der Baggerführer Willibald". Der erste Buchstabe aus dem Familiennamen des Sängers bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

5. Frage:

1975 gesellte sich der Elefant zur Maus. Dieselbe ungewöhnliche Paarung beschwor bereits 1967 eine Schlagersängerin. Mit bürgerlichem Namen hieß sie Doris Inge Wegener. Bekannt wurde die Berliner Göre durch einen brasilianischen Musikstil, der auch in dem zu hörenden Lied verhalten anklingt: "Maus und Elefant" aus der LP "Rund um die Welt". Später verhalfen ihr Figuren wie Lord Leicester, Monsieur Dupont oder Onkel Albert zu weiteren Erfolgen. Gesucht wird der fünfte Buchstabe aus dem Künstlernamen der Sängerin.

6. Frage:

Im letzten Lied feiert Thees Uhlmann das Geburtsdatum seiner Mutter und das ist zufällig derselbe Tag, an dem 1965 das Sonntagsrätsel und 1971 die Sendung mit der Maus Premiere hatten. Beide Sendungen kommen auch im Text des Liedes vor.

Vor allem die Maus hat es weit gebracht, sogar im Weltall war sie schon. 1992 nahm der Astronaut Klaus-Dietrich Flade eine Stoffmaus mit auf die Raumstation Mir. 2014 flog die Maus dann auch zur ISS. Und wie heißt der Astronaut, in dessen Gepäck sie damals reiste? Der sechste Buchstabe aus dem Vornamen dieses "Maustronauten" ist der letzte des diesmal gesuchten Rätselbegriffs.