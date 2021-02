2797. Ausgabe Was liegt denn da im Wasser?

Moderation: Ralf Bei der Kellen

„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick.“ Im letzten Rätsel vor dem meteorologischen Frühlingsbeginn geht es um das Eis, das wir mit dem Winter hinter uns lassen und im Frühling als Speiseeis begrüßen.

Gesucht wird ein Substantiv mit sechs Buchstaben und drei Silben.

1. Frage

Den Auftakt macht ein Madrigal für fünfstimmigen Chor: "Donna s'io miro voi ghiaccio divengo", was zu Deutsch so viel bedeutet wie "Frau, wenn ich Dich ansehe, werde ich zu Eis". Den Komponisten kennt man heute vor allem als Pionier der Oper. Unter anderem schrieb er eine frühe "favola in musica" über den griechischen Sänger Orpheus. Später vertonte er dann auch noch die Heimkehr des Odysseus. Geboren wurde der gesuchte Mann im Mai 1567 in Cremona, gestorben ist er am 29. November 1643 in Venedig. Der erste Buchstabe vom Familiennamen des Komponisten ist der erste des heute gesuchten Rätselwortes.

2. Frage

Wir bleiben in Italien: Die zur zweiten Musik gefragte Sängerin nennt man auch "Die Tigerin von Cremona". Geboren wurde sie am 25. März 1940 als Anna Maria Mazzini. 1961 besang sie die "Cubetti di ghiaccio", die Eiswürfel. Im Jahr darauf führte sie mit dem Lied "Heißer Sand" die deutschen Hitparaden an. Lösungsorientiert ist der vierte und letzte Buchstabe aus dem Künstlernamen der Sängerin.

3. Frage

Die Aufnahmen zu dem Lied "Walking On Thin Ice" beendete Yoko Ono am 8. Dezember 1980, jenem eiskalten Tag, an dessen Ende ihr Mann John Lennon erschossen wurde. Und in welcher Stadt geschah das? Aus ihrem Namen notieren Sie bitte den dritten Buchstaben des zweiten Wortes. In der Sendung zu hören ist das Lied in einer neu instrumentierten Version aus dem Jahr 2016.

4. Frage

Eis Nummer vier ist wieder etwas dicker: "Auf dem Gletscher" aus der "Alpensinfonie". Auch hier zielt die Frage auf den Komponisten. Wuchtige Tondichtungen waren seine Spezialität, wie er mit "Also sprach Zarathustra" eindrucksvoll belegte. Man kennt ihn außerdem als den Schöpfer der Oper "Der Rosenkavalier". Der zweite Buchstabe aus seinem Vornamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

5. Frage

1990 war das Lied "Ice Ice Baby" ein gigantischer Charterfolg. Es basiert auf einem Sample aus dem Lied "Under Pressure" von Queen. Gesungen wurde es von einem weißen Rapper – was damals noch ein Novum war. Und aus dessen nahrhaftem Namen suchen wir den dritten Buchstaben. In der Sendung zu hören ist das Lied in einer im Vergleich zur Originalfassung wesentlich entspannteren Version von Richard Cheese.

6. Frage

Zum Frühlingsbeginn darf man sich ja schon mal auf den Genuss von Speiseeis freuen. 2018 erschien das Debutalbum eines Berliner Trios mit dem merkwürdigen Namen "Acht Eimer Hühnerherzen", auf dem sich auch das fast dadaistische Lied "Eis auf Ex" befindet. Und wie nennt man Speiseeis, das ausschließlich aus Fruchtmark oder Fruchtsaft hergestellt wird? Der fünfte Buchstabe aus diesem Wort arabischen Ursprungs, das über das Französische zu uns kam, beschließt das diesmal gesuchte Rätselwort.

