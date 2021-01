2792. Ausgabe Unterirdische Welten

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Am 24. Januar 1972 wurde im Dschungel von Guam ein japanischer Soldat entdeckt, der sich dort seit dem Einmarsch der Amerikaner 1944 in einer Höhle versteckt hielt. Also soll es diesmal um die Höhle in der Musik gehen.

Gesucht wird ein Substantiv englischen Ursprungs mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Die vermutlich berühmteste musikalische Beschreibung einer Höhle stammt von Felix Mendelssohn-Bartholdy. 1829 unternahm er eine Reise nach England und Schottland, wo er unter anderem die Fingalshöhle bzw. Fingal’s Cave auf der Insel Staffa besichtigte. Diese inspirierte ihn zu einer Konzertouvertüre, die er nach der Inselgruppe im Nordwesten Schottlands benannte, zu der Staffa gehört. Der erste Buchstabe aus dem kollektiven Namen dieser Inseln ist der Auftaktbuchstabe des Rätselwortes.

2. Frage

2011 brachte das finnische Duo Pepe Deluxé ebenfalls eine Höhle zum Klingen. Und das wortwörtlich, denn das Stück "In The Cave" wurde auf der "Great Stalacpipe Organ" gespielt, einem Instrument aus der Familie der Litophone. Dieses angeblich größte Musikinstrument der Welt befindet sich in den Luray Höhlen im US-Bundesstaat Virginia. Seine Klangkörper sind über 14.000 Quadratmeter verteilt. Und was wird hier als Klangkörper verwendet? Zielführend ist hier der dritte Buchstabe aus dem richtungslosen deutschen Oberbegriff dieser mineralischen Gewächse.

3. Frage

Obwohl es in Tschechien jede Menge Höhlen gibt, besang Karel Gott 1966 mit "Modrá jeskyně" eine Höhle in Italien, nämlich die berühmte Grotte auf bzw. in der Insel Capri. Die ist vor allem für ihre Farbe bekannt. Und welche ist das? Der erste Buchstabe aus dem Namen dieser Farbe bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

4. Frage

Der australische Sänger Nick Cave trägt die Höhle sogar im Namen. 2020 nahm er das Lied "Cosmic Dancer" auf, das auf einem Tribut-Album für einen der ganz großen der britischen Popmusik erschien. Der gesuchte Künstler war ein Pionier des Glamrock, der das Lied für das Album "Electric Warrior" seiner Gruppe T. Rex schrieb. Mit Höhlen hatte er eher wenig zu tun, dafür umso mehr mit dem diesmal gesuchten Rätselwort. Gefunden und notiert werden soll der erste Buchstabe aus seinem Künstlernachnamen.

5. Frage

Das fünfte Höhlenlied heißt tatsächlich "Höhlenlied" und erschien ursprünglich im Jahr 1980 auf dem Album "Was fang ich mit mir an?" In der Sendung zu hören ist es in einer Neuaufnahme, die 2016 für das Album "AltTag" entstand. Gesucht wird die Sängerin und Komponistin. Geboren wurde sie am 5. September 1947 in Leipzig. Benötigt wird hier der siebte, der vorletzte Buchstabe aus ihrem Familiennamen.

6. Frage

1964 gründete sich im südenglischen Andover eine Band, die sich nach dem lateinischen Fachausdruck für Höhlenbewohner benannte. 1966 hatten sie einen Hit mit dem Stück "Wild Thing". Quasi den Gegenpol dazu bildete 1967 das eher zahme Lied "Love Is All Around", das in der Folge von allen möglichen Bands interpretiert wurde. Wenn Sie den bei Britischen bands üblichen bestimmten Artikel weglassen, finden Sie den gesuchten Buchstaben an erster Stelle des Gruppennamens.

