2789. Ausgabe Eine schmerzhafte Courage?

Moderation: Ralf Bei der Kellen

In der ersten Rätselausgabe des neuen Jahres zollen wir einer Handvoll der im vergangenen Jahr verstorbenen Künstlern Tribut. Gesucht wird ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Am 25. Juli verstarb einer der wichtigsten Bluesgitarristen, der nicht der afroamerikanischen Tradition entstammte: Peter Allen Greenbaum alias Peter Green. 1966 nahm er den Platz von Eric Clapton in John Mayalls Band The Bluesbreakers ein. Im Jahr darauf gründete er dann seine eigene Gruppe, die er nach dem Bassisten und dem Schlagzeuger der Bluesbreakers benannte. Unter Greens Ägide hatte die Band große Hits mit Liedern wie "Albatross" oder "Black Magic Woman" – und kleinere mit Songs wie dem in der Sendung zu hörenden "Man Of The World" von 1969. Der sechste Buchstabe aus dem Namen der Gruppe macht den Auftakt zum gesuchten Begriff.

2. Frage

Am 12. Juli verstarb Julie Dyble. Bekannt wurde sie 1968 als Sängerin einer britischen Folkrockband. "Time Will Show The Wiser" hieß das erste Lied auf dem Debütalbum der Gruppe. Auf diesem ist zwar der Sänger Ian Matthews prominent zu hören, dafür stammt das Stück aus der Feder des US-Songwriters Emitt Rhodes, der 2020 ebenfalls unseren Planeten verließ. Aus dem Namen der ausführenden Gruppe, in der damals auch das Gitarrenwunderkind Richard Thompson spielte, suchen wir den fünften Buchstaben vom zweiten Wort.

3. Frage

Auch der italienische Komponist Ennio Morricone ging 2020 von uns – er starb am 6. Juli im Alter von 91 Jahren. In der Sendung zu hören ist das Stück "Gabriel’s Oboe" aus dem Film "The Mission" von 1986. Bekannt wurde Morricone mit Musiken zu den Filmen seines Landsmannes Sergio Leone. Und wie nannte man Streifen wie "Für eine Handvoll Dollar", "Spiel mir das Lied vom Tod" oder "Zwei glorreiche Halunken" hierzulande? Gesucht wird ein aus zwei Wörtern zusammengesetzter Begriff, dem manchmal auch etwas Abwertendes anhaftete. Der fünfte Buchstabe aus diesem kulinarisch-cineastischen Begriff bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

4. Frage

Am 11. September 2020 starb mit Toots Hibbert einer der letzten großen Altvorderen aus der Frühphase des Reggae. 1966 wurde er wegen des Besitzes von Marihuana zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Später verarbeitete er diese Zeit in dem Lied "54-46 That’s My Number", mit dem er dann einen großen Hit landete. Gesucht wird der Name von Toots' Band. Wenn Sie das handelsübliche "The" weglassen, finden Sie den gesuchten Buchstaben an erster Position.

5. Frage

Im Alter von 87 Jahren starb am 14. August einer der wichtigsten klassischen Gitarristen und Lautenisten des 20. Jahrhunderts. In der Sendung zu hören ist er mit dem Stück "Lágrima" aus der Feder des spanischen Komponisten und Gitarristen Francisco Tárrega, der ihn protegierte. Benjamin Britten und Hans Werner Henze komponierten für ihn, sein letztes Konzert gab er im Jahr 2002. Zielführend ist hier der zweite Buchstabe aus dem Vornamen dieses am 15. Juli 1933 in London geborenen Musikers.

6. Frage

Bereits am 19. Januar starb der Sänger und Gitarrist der Band Die Aeronauten, Oliver Maurmann alias Guz im Alter von 52 Jahren in einem Züricher Krankenhaus. Auf der Bühne war er eine Rampensau, abseits von ihr vor allem: ein Mensch – und zwar von der humorvollen und liebenswerten Sorte. Er war ein Musiker mit einem großen Herzen, das ihn verließ, während er auf ein Neues wartete. 2013 nahm er in seinem Studio in Schaffhausen das Lied "Wie es sein muss" auf. Und Zürich und Schaffhausen sind nicht nur Schweizer Städte, sondern was noch? Der vierte Buchstabe aus dieser Bezeichnung für die Landesteile der Schweiz ist der Schlusspunkt des gesuchten Rätselbegriffs.

