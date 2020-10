2779. Ausgabe Liegen Sie noch drin?

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Am 25. Oktober um 3 Uhr morgens wurden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt.

Am 25. Oktober um 3 Uhr morgens wurden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Zum Ende der Sommerzeit war die Nacht eine Stunde länger und viele konnten ausschlafen. Deshalb geht es in dieser Rätselausgabe um das Bett.

1. Frage:

Die "aufgesparte" Stunde, die wir mit der Umstellung auf die Winterzeit zurückbekommen haben, hätte auch die Sängerin des Liedes "Morgens bin ich immer müde" gut gebrauchen können. Die Frau war ein Kölner Original, außer als Sängerin arbeitete sie auch noch als Bardame und Theaterdirektorin. Einem großen Publikum wurde sie durch ihre tragenden Rollen in drei Filmen mit Heinz Erhard bekannt. Geboren wurde die gesuchte Künstlerin am 4. Mai 1927 in Köln (klar), gestorben ist sie am 16. März 1991 im französischen Aix-en-Provence. Aus ihrem Vornamen notieren Sie bitte: den vierten Buchstaben.

2. Frage:

2017 veröffentlichte Max Raabe das Lied "Der perfekte Moment … wird heut‘ verpennt". Als er es 2019 bei seinem Auftritt in dem Format "MTV Unplugged" sang, wurde er dabei von einem deutschen Rapper unterstützt, dessen Lied "Weck‘ mich auf" trotz des Titels eher nicht zum Oberthema der Sendung passt. Geboren wurde der gesuchte Künstler am 19. Dezember 1977 in Hamburg. Gefunden und notiert werden soll der zweite Buchstabe aus seinem Vornamen.

3. Frage:

Die Numero 27 des "Italienischen Liederbuchs" von Hugo Wolf trägt den Titel "Schon streckt' ich aus im Bett die müden Glieder". Auch hier wird der Sänger gesucht. Geboren wurde der Tenor am 10. Juli 1969 in München. Bekannt wurde er vor allem als Puccini-Interpret. Aus seinem Familiennamen notieren Sie bitte den dritten Buchstaben.

4. Frage:

1939 erlebte die Operette bzw. das musikalische Lustspiel "Das Bett der Pompadour" von Fred Raymond seine Uraufführung. Aus diesem stammt das Lied "Heute Abend kommt Charly zu mir". Die Sängerin war 1936 nach Berlin gezogen, wo sie als "chilenische Nachtigall" gefeiert wurde. Ihren größten Hit hatte sie 1938 mit dem Lied "Roter Mohn". 1943 kam sie auf die schwarze Liste des Naziregimes, vermutlich, weil sie jüdische Flüchtlinge mit Geld unterstützt hatte. Zielführend ist hier der sechste der sieben Buchstaben aus dem Familiennamen der Sängerin.

5. Frage:

Anfang 2020 nahm die Sängerin Amanda Palmer das Lied "Beds Are Burning" der Gruppe Midnight Oil neu auf. Sie unterstützte damit das indigene Projekt "Firesticks Alliance". Auf welchem Kontinent ist dieses angesiedelt? Von demselben stammen auch Midnight Oil. Da es hier um verbrannte Vegetation geht, liegt ein Kontinent recht nahe. Der vorletzte Buchstabe aus seinem deutschen Namen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

6. Frage:

2015 erschien das erste Album der erfolgreichen Serie "Unter meinem Bett", für die zeitgenössische deutschsprachige Künstler eigene Kinderlieder schrieben. Die Inspiration zu dieser Serie lieferte der Allroundkünstler Nils Koppruch, der 2012 viel zu früh verstarb. In der Sendung zu hören ist er mit dem titelgebenden Lied. Die Frage zielt aber auf das, was über dem Bett ist – zumindest, wenn Sie ein Himmelbett haben. Der letzte Buchstabe aus diesem Wort ist der Schlusspunkt des gesuchten Begriffs.

