2775. Ausgabe Die Hürde auf dem Weg zum Wein?

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Ob Ihnen auch auch diesmal wieder ein Licht aufgeht? Knobeln Sie mit! (Unsplash/Emily Morter)

Da die Weinlese vielerorts gerade beginnt oder schon in vollem Gange ist, geht es in dieser Ausgabe des Sonntagsrätsels um den Wein in der Musik.

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Den Auftakt macht ein Evergreen: "Days Of Wine And Roses". Geschrieben haben es Johnny Mercer und Henry Mancini für den gleichnamigen Film von 1962. Die Interpretationen des Liedes gehen in die Hunderte, in der Sendung zu hören ist eine der bekanntesten. Gesucht wird der Sänger, ein US-Amerikaner, der nicht zuletzt für seine blauen Augen bekannt ist. Für viele war dieser Sänger, Schauspieler und Entertainer schlicht "The Voice". Geboren wurde er am 12. Dezember 1915 in Hoboken in New Jersey, gestorben ist er am 14. Mai 1998 in Los Angeles. Der fünfte Buchstabe aus seinem Vornamen ist der erste des diesmal gesuchten Begriffs.

2. Frage

Wir suchen eine Mozart-Oper. Benannt ist sie nach ihrer Hauptfigur, einem rücksichtslosen Schwerenöter. Und der gießt sich in Vorfreude auf sein nächstes Tête-à-Tête einen Wein, beziehungsweise einen Champagner ein. Der unmoralische Herr treibt sein Spiel so lange, bis ein steinerner Rächer ihn in den Orkus befördert. Sein Name, beziehungsweise der Name der Oper besteht aus einer Anrede und seinem Vornamen. Den gesuchten Buchstaben finden Sie im ersten Wort an zweiter Position oder auch im zweiten Wort an dritter Position.

3. Frage

Die Sängerin Miss Johni Naylor veröffentlichte zu ihren Lebzeiten gerade mal vier Lieder. Eines davon wurde von einem großen der Popmusik geschrieben: Mac Rebennack alias Dr. John. In "Red Wine For My Blues" bittet die Sängerin einen Kellner, ihr einen Rotwein einzuschenken und sich zu ihr an den Tisch zu setzten. Und wie nennt man den Kellner, der in gehobenen Restaurants ausschließlich für den Wein verantwortlich ist? Aus dieser aus dem Französischen stammenden Berufsbezeichnung notieren Sie bitte den letzten Buchstaben.

Handelt es sich um eine Kellnerin, dann wäre es der vorletzte Buchstabe.

4. Frage

1960 nahmen Gerhard Bronner und Helmut Qualtinger im Lied "Krügl vor’m G’sicht" den Weinmissbrauch der Wiener Beamtenschaft und der Politiker aufs Korn. 25 Jahre später kam dann eine weitere SchWeinerei ans Licht: Man hatte den Heurigen gepanscht. Heraus kam das Ganze, weil ein österreichischer Winzer große Mengen eines Frostschutzmittels für seinen eher kleinen Traktor steuerlich geltend machen wollte. Und unter welchem Namen wurde dieses Frostschutzmittel damals in der Öffentlichkeit bekannt? Sechs Buchstaben hat er, der Lösung einen Schritt näher bringt Sie der vierte.

5. Frage

Einer der bekanntesten Popsongs über Wein ist sicherlich "Red, Red Wine". 1983 hatte die Britische Reggea-Band UB40 mit dem Lied einen Nummer-Eins-Hit in Großbritannien und später dann auch in den USA. Die Vorlage lieferte 1969 der jamaikanische Sänger Tony Tribe – seine Version ist auch in der Sendung zu hören. Die Frage zielt auf den Komponisten des Liedes. 1967 veröffentlichte der US-amerikanische Sänger das Lied auf seiner zweiten LP. Kurze Zeit später hatte er dann mit "Sweet Caroline" seinen ersten hochkarätigen Hitparadenerfolg. Zielführend ist hier der zweite Buchstabe aus seinem Vornamen.

6. Frage

"Iron & Wine" ist der Künstlername des Singer-Songwriters Sam Beam. In der Sendung ist er zu hören mit dem Lied "AB’s Song". In vielen Kulturen gibt es ja eine eigene Gottheit, die für den Rausch und alkoholische Getränke zuständig ist. Der römische Gott des Weines heißt Bacchus. Und auf welchen Namen hört sein griechisches Pendant? Der vierte Buchstabe seines Namens ist der letzte des diesmal gesuchten Rätselbegriffs.

