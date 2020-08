2771. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Entschuldigung, sind Sie der Graf von Casablanca?

Von Ralf bei der Kellen

Unsere sechs musikalischen Sonntagsfragen: Raten Sie mit! (imago / agefotostock)

Anlässlich der Einweihung der Moschee zu Ehren des Königs Hassan II. in Casablanca vor 27 Jahren geht es heute um die marokkanische Stadt und den gleichnamigen Film von 1942.

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Den Auftakt macht – natürlich – "As Time Goes By". Das Lied stammt aus dem Jahr 1931 und ist damit 11 Jahre älter als der Film. In der Sendung zu hören ist es in der Interpretation der Sängerin Anita O’Day. Und wie heißt die Figur, die das Lied in dem Film singt? Gespielt wird sie vom Schauspieler Dooley Wilson. Einen Familiennamen hat die Figur nicht, deshalb suchen wir den ersten Buchstaben aus ihrem Vornamen.

2. Frage

Die zweite Musik stammt vom Trio Slapp Happy. 1974 nahmen sie das Lied "Casablanca Moon" (bzw. "Acnalbasac Noom") auf. Den Namen "Casa Blanca" erhielt die Stadt von spanischen Händlern, die sich dort Mitte des 19. Jahrhunderts niederließen. Ende des 16. Jahrhunderts hatte bereits eine andere Seemacht die Stadt besetzt und sie "Casa Branca" genannt. Beides bedeutet "Weißes Haus". Und unter wessen Herrschaft hieß Casablanca "Casa Branca"? Aus dem Namen dieser Seefahrernation (oder ihrer Bewohner) soll aufgeschrieben werden: der fünfte Buchstabe.

3. Frage

Der Film Casablanca wurde 1942 gedreht. Im selben Jahr nahm der französischen Sänger Jean Lumière das Lied "Nuits de Casablanca" auf. Kurz darauf, vom 14. bis zum 24. Januar 1943, trafen sich in der Stadt zwei Staatsmänner zu einer Geheimkonferenz, um das weitere Vorgehen der von ihnen vertretenen Staaten im Zweiten Weltkrieg zu besprechen. Der eine war der US-Präsident Franklin Delano Roosevelt. Und – wer war der andere? Aus dem Familiennamen dieses Staatsmannes notieren Sie bitte: den achten oder den neunten Buchstaben.

4. Frage

In dem Film geht es um vor den Nazis geflüchtete Menschen, die in Casablanca darauf warten, in ein anderes Land ausreisen zu können. In dem Film – der komplett in den USA gedreht wurde – wurden diese Charaktere nicht selten von in die USA exilierten Schauspielern verkörpert – zum Beispiel Paul Henreid, Peter Lorre und Conradt Veidt. Im Film kommt auch ein Taschendieb vor. Der Schauspieler dieser Rolle ist in der Sendung mit dem Lied "Ein heißer Kuss, ein süßer Blick" aus dem Jahr 1932 zu hören. Seine letzte große Rolle hatte er 1987 in Wim Wenders' Film "Der Himmel über Berlin". Dafür verlieh man ihm den Europäischen Filmpreis in der Kategorie "Bester Nebendarsteller". Zielführend ist hier der letzte Buchstabe seines Vornamens.

5. Frage

Auch die rumänische Blaskapelle Fanfare Ciocărlia hat ein Stück mit dem Titel mit "Casablanca" in ihrem Repertoire. Ob es etwas mit dem Film zu tun hat, ist nicht bekannt. Die zugehörige Frage zielt auf den Namen des Mannes, den Humphrey Bogart in dem Film spielt. Sein Vorname dürfte vielen noch geläufig sein (nicht zuletzt durch die vielen Kneipen dieses Namens), aber – wie heißt er mit Nachnamen? Der dritte Buchstabe bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

6. Frage

Die Sendung endet, wie sie begonnen hat – mit "As Time Goes By". Diesmal ist der Interpret kein geringerer als Bob Dylan. Der Mann besitzt einen Nobelpreis für Literatur UND einen Oscar. Außer ihm ist nur einer einzigen anderen Person diese Ehre zuteilgeworden. Und wie heißt dieser Mann? 1925 erhielt er den Nobelpreis für Literatur, 1939 bekam er einen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch für sein Stück "Pygmalion". Der vierte Buchstabe aus dem zweiten Vornamen dieses Iren ist der letzte des diesmal gesuchten Rätselwortes.